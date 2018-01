Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Dienstag im frühen Geschäft nach zögerlichem Start nun mittlerweile wieder etwas deutlicher im Plus. Nach der Verschnaufpause am Vortag setzt der SMI damit das in der Vorwoche gestartete Neujahrsrally fort, gestützt von den Pharmaschwergewichten. Die Vorgaben aus den USA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...