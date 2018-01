Paris (ots/PRNewswire) -



Seit den 2000er Jahren haben sich Start-up-Unternehmen eindeutig

als ein neues Ökosystem für Innovationen etabliert. Jenseits dieser

dichten und von Wettkampf geprägten Welt erschafft jedoch Deep

Technology neue Lösungen, die auf disruptiven Technologien wie

künstlicher Intelligenz und Big Data, virtueller und erweiterter

Realität, vernetzten Objekten sowie Mikro- und Nanotechnologien

beruhen. Das hat dazu geführt, dass sie immer mehr in den Fokus von

Investoren gerät, die auf der Suche nach der nächsten

Investitionswelle sind.



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/625069/Wavestone_Logo.jpg )



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/625068/Wavestone_Deep_Tech

_Global_Investor_Survey.jpg )



Europa verfügt über eine Vielzahl von Ressourcen, um in dieser

schönen neuen Welt erfolgreich zu sein - wie sehen diese aus? Welche

Länder sind für Investoren besonders attraktiv? Wie lauten ihre

Auswahlkriterien? Welche Technologien werden am meisten geschätzt?

Wie sieht es mit Frankreich aus? Ein neuer Bericht über eine von

Wavestone durchgeführte Befragung von 107 Investoren untersucht

diesen eindeutigen Trend und sorgt für einen Überblick über die

internationale Dynamik, die Deep Technology umgibt. Auf der CES,

einer Fachmesse für Unterhaltungselektronik in Las Vegas vom 9.-12.

Januar, wird er erörtert. Er kann von der Wavestone-Website

heruntergeladen werden: https://www.wavestone.com/insights/



DeepTech: Europa liegt gut im Rennen



1. In Europa wachsen seit 2015 Risikokapitalinvestitionen in Deep

Technology dreimal schneller als im Bereich der technologischen

B2C-Start-up-Unternehmen. 2017 überstieg die Höhe der

Investitionen in Deep Technology (4,6 Milliarden EUR)* zum ersten

Mal die Höhe der Investitionen in B2C-Start-up-Unternehmen (3,7

Milliarden EUR).

2. Für Investoren stellen Talente, wissenschaftliche Infrastruktur,

Regierungsunterstützung und Zugang zu einem großen Markt zentrale

Grundlagen für Erfolg in Deep Technology dar. Erst danach kommt

der Zugang zu Finanzierung.

3. Frankreich, Israel und die USA nehmen im Bereich Talente eine

Führungsrolle ein.

4. Das Vereinigte Königreich hingegen ist in Europa führend

hinsichtlich Finanzierung und Investition.

5. In den USA, in Frankreich, Israel und Deutschland herrscht große

Zuversicht. Das Vereinigte Königreich steht vor Herausforderungen.



...und Frankreich floriert



61 % der Investoren stuften Frankreich unter ihren Top-5-Ländern

für Investitionen in Deep Technology ein.



2017 übernahm Frankreich zum ersten Mal in Europa die Führung im

Hinblick auf das aufgebrachte Risikokapital (2,7 Milliarden EUR).



88 % der Investoren erwarten, dass das Wachstum im

Deep-Tech-Segment in Frankreich stärker ausfallen wird als im

restlichen Europa.



Frankreichs herausragende Stärken sind künstliche Intelligenz,

BioTech und das Internet der Dinge (IdD).



"Deep Tech ist keine Modeerscheinung, sondern eine gewaltige

technologische Welle, die in der Lage ist, viele der Probleme, denen

sich die Welt von heute gegenübersieht, anzugehen. Europa mag sich

zwar während der ersten Welle der technologischen

Start-up-Unternehmen nicht behauptet zu haben, Deep Technology stellt

jedoch eine neue - und historische - Chance dar. Und Frankreich,

mit seiner nachweislichen wissenschaftlichen Spitzenleistung und

neuen unternehmerischen Impulsen hat alle Karten in der Hand, um

diese Chance nutzen zu können", erklären Reza Maghsoudnia und

Laurent Stoupy, die mit dem Bericht beauftragten Wavestone-Partner.



