Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Dienstag im frühen Geschäft nach zögerlichem Start nun mittlerweile wieder etwas deutlicher im Plus. Nach der Verschnaufpause am Vortag setzt der SMI damit das in der Vorwoche gestartete Neujahrsrally fort, gestützt von den Pharmaschwergewichten. Die Vorgaben aus den USA sind wenig inspirierend, denn der Dow Jones bewegte sich nach Börsenschluss in Europa kaum mehr und schloss auch kaum verändert. In Asien immerhin legten die Kurse am Berichtstag sowohl in China als auch in Japan zu.

Nach dem starken Start ins Jahr müsse der SMI sein neues Niveau bei über 9'500 Punkten nun zuerst konsolidieren, heisst es zur aktuellen Lage am Markt. Die Stimmung sei allerdings angesichts der konjunkturellen Aussichten weiterhin mehrheitlich positiv, trotz der vor Blasen warnenden Stimmen. Für einen weiteren klaren Anstieg des Leitindex werde nun aber vorerst der Beginn der Berichtssaison abgewartet. Die Unternehmen müssten mit ihren Gewinnen beweisen, dass das Geschäftsjahr 2017 so gut ausgefallen sei wie erhofft.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr 0,40% höher bei 9'579,72 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legt 0,32% auf 1'557,06 Punkte zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,37% auf 10'985,04 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 19 im Plus, neun im Minus und zwei unverändert.

Im Fokus stehen Sika, welche mit einem Plus von 1,3% ...

