Von Kenan Machado

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Neujahrsrally hat sich an den asiatischen Plätzen am Dienstag fortgesetzt. Die meisten wichtigen Börsen der Region legten zu, auch wenn die Aufschläge meist moderat ausfielen. Am Vortag hatte die Wall Street erstmals nach einem mehrtägigen Rekordlauf zum Ende nur uneinheitlich tendiert. Die Teilnehmer an den Weltbörsen sind sich aber einig, dass die Stimmung für Aktien gut bleibt, angefacht von einer starken Konjunktur wie auch von guten Unternehmensergebnissen, die nun allmählich für das vierte Quartal eintrudeln.

Zahlreiche asiatische Börsen tendieren aktuell auf Mehrjahreshochs. "Ich muss wirklich kämpfen, um für den Moment irgendeine schlechte Nachricht zu finden", sagte Rob Carnell, Research-Leiter für Asien bei der ING. Und Goldman Sachs hebt hervor, dass erstmals seit 2010 die Weltwirtschaft die meisten Vorhersagen übertroffen habe und dass diese Stärke wohl anhalten dürfte.

Nikkei trotz festem Yen im Plus

In Japan stieg der Nikkei-225 um 0,6 Prozent auf 23.850 Punkte. Im frühen Geschäft war es sogar um 1 Prozent nach oben gegangen, vor allem auch, weil der Markt nach dem verlängerten Wochenende einiges nachzuholen hatte. Im Verlauf kam der Nikkei dann aber zurück, weil der Yen einen Sprung nach oben machte, was ungünstig für japanische Unternehmen ist. Auslöser war, dass die Bank of Japan 5 Prozent weniger Anleihen zurückkaufte als erwartet, was als erstes Zeichen für eine leichte Straffung der Geldpolitik verstanden wurde. Daraufhin fiel der Dollar von über 113 auf 112,60 zurück und erholte sich zuletzt davon auch nur bis auf 112,75. Teilnehmer seien besorgt wegen des nächsten geldpolitischen Schritts, sagte Devisenanalyst Masashi Murata von Brown Brothers Harriman.

In Seoul lag der Kospi 0,1 Prozent im Minus, wobei die Samsung-Aktie um 3,1 Prozent nachgab. Anleger zeigten sich hier enttäuscht von den Unternehmensprognosen für das vierte Quartal, die schwächer als erwartet ausgefallen sind. Dennoch wird Samsung das beste Ergebnis seiner Geschichte ausweisen.

Hongkong mit Rekordserie

Die Börse in Schanghai verzeichnete nur ein kleines Plus, rückte damit aber bereits den siebten Tag in Folge vor. Wie am Vortag war die Börse zunächst im Minus gestartet, bevor sie sich dann berappelte. Etwas besser schnitt der Hongkonger Markt mit einem Plus von 0,4 Prozent ab. Ist die Gewinnserie in Schanghai die längste seit 2015, hat Hongkong mit elf Plus-Tagen in Folge sogar die Rekordserie von 1999 eingestellt. Ein Profiteur des Hongkonger Höhenlaufs war die Aktie der Hong Kong Exchange, die mit einem Plus von 1,9 Prozent auf ein Zweieinhalbjahreshoch vorrückte.

Die dritte chinesische Börse, Taiwan, schaffte nach Verlusten noch einen unveränderten Schlusstand, nachdem sie Vortag ein neues 28-Jahreshoch erreicht hatte. Das Indexschwergewicht Taiwan Semiconductor drehte wie der Gesamtmarkt nach einem Tagesminus zu einem wenig veränderten Schlusskurs. Dagegen verloren Largan 4,7 Prozent, nachdem JP Morgan das Kursziel des Linsenspezialisten in Gefolge eines schwachen Dezember-Umsatzes gesenkt hatte.

Leicht aufwärts ging es in Australien, wo Banken-, vor allem aber Rohstoffwerte stützten, letztere auch mit Unterstützung der zuletzt gestiegenen Ölpreise. So rückten etwa BHP Billiton um 1,7 Prozent vor und Oil Search um 1 Prozent. Woodside Petroleum gewannen 0,8 Prozent, obwohl die Citigroup in Frage stellt, ob das Unternehmen sein Produktionsziel für 2017 erreicht hat, nachdem es im Dezember bei einem Gasexportprojekt zu Ausfällen gekommen war.

Die neuseeländische Nachbarbörse sicherte sich nach dem Vortagesminus einen kleinen Gewinn von 0,1 Prozent. Unterstützung kam von der Aktie von Fletcher Building, die nach Vortagesverlusten gegen Handelsende 0,5 Prozent ins Plus drehte.

Ähnlich wie Aktien rückt auch der Ölpreis gegenwärtig stetig vor. Für ein Fass Brent werden 68,10 Dollar bezahlt, ein Aufschlag von 0,5 Prozent. Zuletzt bewegte sich der Preis im Juli 2015 in diesen Regionen. Ein treibender Faktor ist das eisige Wetter in vielen Teilen Nordamerikas. Der Goldpreis gab etwas nach auf 1.317 Dollar je Feinunze.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.135,80 +0,09% +1,17% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.849,99 +0,57% +4,77% 07:00 Kospi (Seoul) 2.510,23 -0,12% +1,73% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.414,83 +0,16% +3,23% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 31.014,34 +0,37% +3,15% 09:00 Taiex (Taiwan) 10.914,89 -0,01% +2,56% 06:30 Straits-Times (Singapur) 3.527,02 +0,42% +3,65% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.825,36 -0,37% +1,59% 10:00 BSE (Mumbai) 34.394,64 +0,12% +1,72% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8.59 Uhr % YTD EUR/USD 1,1946 -0,2% 1,1968 1,1993 -0,6% EUR/JPY 134,70 -0,5% 135,43 135,96 -0,4% EUR/GBP 0,8820 +0,0% 0,8819 0,8857 -0,8% GBP/USD 1,3544 -0,2% 1,3570 1,3540 +0,2% USD/JPY 112,76 -0,4% 113,16 113,38 +0,1% USD/KRW 1069,09 +0,0% 1068,71 1067,41 +0,2% USD/CNY 6,5173 +0,3% 6,4998 6,4934 +0,2% USD/CNH 6,5264 +0,4% 6,4988 6,4961 +0,2% USD/HKD 7,8223 +0,0% 7,8216 7,8218 +0,1% AUD/USD 0,7841 +0,0% 0,7839 0,7827 +0,3% NZD/USD 0,7181 +0,2% 0,7169 0,7156 +1,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,14 61,73 +0,7% 0,41 +2,9% Brent/ICE 68,10 67,78 +0,5% 0,32 +2,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.317,21 1.320,90 -0,3% -3,70 +1,1% Silber (Spot) 17,09 17,14 -0,3% -0,05 +0,9% Platin (Spot) 964,65 973,00 -0,9% -8,35 +3,8% Kupfer-Future 3,23 3,21 +0,7% +0,02 -1,7% ===

