Immofinanz: Bereinigung schreitet voran

Der Immobilienkonzern Immofinanz (WKN: 911064 / ISIN: AT0000809058) hat vor rund drei Wochen den Verkauf des Einzelhandelsportfolios in Moskau an die russische Fort Group abgeschlossen. Damit sei ein "Meilenstein" bei der Beseitigung von "Risiken, die etwa in Form von historischen Anlegerklagen oder in unserem Portfolio bestanden haben", erreicht, teilte das Unternehmen mit. Das Portfolio ist nun auf Büro und Einzelhandel mit Ausrichtung auf die westeuropäischen Märkte Deutschland und Österreich sowie die Wachstumsmärkte in Osteuropa fokussiert.

Immofinanz-Chart: boerse-frankfurt.de

Der Verkauf der Moskauer Einkaufszentren ist immer als eine Vorbedingung für einen möglichen Zusammenschluss von Immofinanz und CA Immo (WKN: 876520 / ISIN: AT0000641352) genannt worden. Das schwierige Marktumfeld in Russland hatte in den vergangenen Geschäftsjahren die gesamte Vermögens- und Ertragslage der Immofinanz signifikant belastet.

