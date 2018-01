Die in Insolvenz erschlaffte Beate Uhse AG erhält ein Massedarlehen von High-Yield-Investor Robus Capital, der damit einmal mehr sein Interesse am Erotikeinzelhändler unterstreicht. Unterdessen zieht SAF-HOLLAND einen Großauftrag in China an Land und Sportwettenspezialist mybet kauft seine Alt-Wandelanleihe fast vollständig zurück. Beate Uhse AG erhält Massedarlehen: Der sich im vorläufigen Insolvenzverfahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...