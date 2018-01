Original-Research: ad pepper media International N.V. - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ad pepper media International N.V. Unternehmen: ad pepper media International N.V. ISIN: NL0000238145 Anlass der Studie: Aufnahme der Coverage Empfehlung: Hinzufügen seit: 09.01.2018 Kursziel: 4,30 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat am 09.01.2018 die Coverage von ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145/ Bloomberg: APM GR) aufgenommen. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie mit einem ADD-Rating ein, bei einem Kursziel von EUR 4,30. Zusammenfassung: ad pepper media International N.V. ('ad pepper'),1999 gegründet, ist Online-Marketing-Pionier und Experte in Performance-Marketing. Aufgrund seiner internationalen Reichweite und exzellenten Reputation hat das Unternehmen Global Player wie Nike und Samsung als Kunden. Seine Online-Marketing-Plattform (Webgains) zeigt starkes Wachstum. Die positiven Netzwerkeffekte der Plattform bieten umfangreiches Skalierungs- und Margensteigerungspotenzial. Darüber hinaus wird Webgains, basierend auf einer Kooperation mit IBM, innovative Online-Marketing-Technologien anwenden, um die Marketing-Performance weiter zu steigern. Die Nutzung künstlicher Intelligenz und hochentwickelter analytischer Software (IBM Watson) dürften ad pepper einen Wettbewerbsvorteil geben und weiteres Wachstum bei steigenden Margen generieren. Ein starker globaler Online-Marketing-Sektor mit prognostizierten zweistelligen Wachstumsraten in den kommenden Jahren sollte dabei eine kräftige Unterstützung sein. Wir nehmen die Coverage mit einer Hinzufügen-Empfehlung und einem Kursziel von EUR4,30 auf. First Berlin Equity Research on 09/01/2018 initiated coverage on ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145/ Bloomberg: APM GR). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal placed a ADD rating on the stock, with a EUR 4.30 price target. Abstract: Founded in 1999, ad pepper media International N.V. ('ad pepper') is a pioneer in online marketing and a performance marketing expert. Due to its international reach and excellent reputation the company boasts global players such as Nike and Samsung among its clientele. Its online marketing platform (Webgains) shows rapid growth. The positive network effects of the platform offer large scaling potential and margin improvement. Furthermore, based on a cooperation with IBM, Webgains will utilise innovative online marketing technologies to further improve its marketing performance. The use of artificial intelligence and sophisticated analytical software (IBM Watson) look set to give ad pepper a competitive edge and generate further growth with increasing margins. A buoyant global online marketing sector, for which double-digit growth rates in coming years are forecast, will be very supportive. We initiate coverage with an Add rating and EUR4.30 price target. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16011.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

