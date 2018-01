Die Anzahl Angestellte hierzulande lag per Jahresende bei 1'316 Personen, was einem Plus von gut 3% entspricht, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilt. Der Gesamtumsatz des Konzerns erreichte gemäss den vorläufigen Zahlen 12,7 Mrd EUR, oder 7,5% mehr als im Vorjahr. Bereinigt um Währungseffekte lag das Plus gar bei 7,9%. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...