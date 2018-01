Appenzell (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100063677 -



Trotz weltweiten Bemühungen landen Plastikabfälle auf Müllhalden,

schwimmen in den Meeren oder werden unter Freisetzung des

klimaschädlichen CO2'verbrannt. Die Zukunft liegt in der

Pyrolysetechnologie, dem Spatrol®-Pyrolyse-Verfahren: aus 1 000 kg

Plastik werden 700 kg Rohöl. Hinter dieser Technologie und seiner

Start-up Firma Enespa AG steht Cyrill Hugi, aufgewachsen im

zürcherischen Schwamendingen.



Cyrill Hugi (60), Inhaber und Geschäftsführer der Enespa AG mit

Sitz in Appenzell, löst mit seiner innovativen Technologie gleich

zwei grosse Probleme der Gegenwart: sauberes Entsorgen von Kunststoff

und Rohöl-Gewinnung. Mittels dem Spatrol®-Pyrolyse-Verfahren können

enorme Mengen von Kunststoff sauber zu hochwertigem Rohöl umgewandelt

werden.



Auf die Idee dazu kam der gelernte Schmied- und

Landmaschinenmechaniker sowie Betriebsingenieur vor sechs Jahren bei

einem Projekt in Italien. Ziel war es, modulare Blockheizkraftwerke

zu konstruieren und mit Rapsöl zu betreiben. Für den

verantwortungsbewussten Vater von vier Söhnen war dies eine

ökologische Unsinnigkeit: «Lebensmittel verbrennen für die

Energiegewinnung ist für mich ein absolutes No-go.»



Pyrolyse - bewährte Technologie



Die ältesten Kunststoffe in der Geschichte der Menschen sind Teer

und Pech, entstanden aus der Pyrolyse von Holz. Bei der späteren

industriellen Anwendung dieses Prinzips - den Ausschluss von

Sauerstoff und Temperaturen über 300 °C - wurden auch andere

Materialien verwendet. Erfolgreich war bis anhin nur das Recycling

von Autoreifen.



Für das Recycling von Kunststoffen hat die Enespa jetzt das

Spatrol®-Pyrolyse-Verfahren entwickelt. Damit wurden die Vorteile der

Pyrolyse in einem modularen System vereint. Unterschiedliche

Kunststoffarten werden zu wertvollem Rohöl umgewandelt, ohne dass

dabei CO2 entsteht. Die finale Testanlage von 150 kg pro Stunde -

gebaut in Sofia (Bulgarien) - produzierte stabil und kontinuierlich.

Nach diesem zweijährigen Testverfahren steht nun alles bereit für den

Bau des ersten produktiven Moduls von zweimal 500 kg/h. Später sollen

1 000 kg Plastik 700 Liter Rohöl pro Stunde liefern.



Jetzt persönlich dabei sein



Vier Freunde von Cyrill Hugi sorgten für das notwendige

Startkapital für die Testanlage. Für die produktive Anlage, welche in

Deutschland gebaut wird, werden jetzt insgesamt 2,5 Millionen

Franken mittels der Lancierung einer Schweizer Obligationenanleihe

gesucht. Abnahmeverträge für Endprodukte, Standortverträge und

Lieferverträge für Kunststoffmüll sind unterzeichnet, ebenso der

Vertrag mit dem Anlagebauer für das Modul mit zweimal 500 kg/h.

Cyrill Hugi ist zuversichtlich und ambitioniert: «2018 wird die erste

modulare Anlage den Betrieb aufnehmen.» Weitere Informationen:

www.enespa.eu



Ökologisch und nachhaltig investieren



Investoren haben erstmalig die Chance, im Zukunftsmarkt des

Kunststoffrecyclings mit dabei zu sein. Weitere Informationen für

Investoren: https://goo.gl/bd15Cw



Originaltext: Enespa AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100063677

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100063677.rss2



Kontakt:

ENESPA AG

Cyrill Hugi

Sandgrube 29

9050 Appenzell

+41 (0)71 511 22 41

+41 (0)78 731 07 78

c.hugi@enespa.eu

www.enespa.eu