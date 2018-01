Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novo Nordisk anlässlich der geplanten Übernahme von Ablynx auf "Buy" mit einem Kursziel von 345 dänischen Kronen belassen. Die noch fehlenden Finanzdetails des möglichen Kaufs des belgischen Biotech-Unternehmens erschwerten eine verlässliche Bewertung des avisierten Deals, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte verwies in puncto Finanzierung aber auf die hohen Liquiditätszuflüsse des dänischen Insulinherstellers./edh/la Datum der Analyse: 08.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0043 2018-01-09/10:51

ISIN: DK0060534915