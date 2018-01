PROJECT steigert Umsatz im Publikums- und semi-professionellen Bereich auf 121 Millionen Euro

DGAP-News: PROJECT Investment Gruppe / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Fonds PROJECT steigert Umsatz im Publikums- und semi-professionellen Bereich auf 121 Millionen Euro 09.01.2018 / 10:56 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Der Kapitalanlage- und Immobilienspezialist PROJECT hat im abgelaufenen Geschäftsjahr bei privaten und semi-professionellen Investoren rund 7 Prozent mehr Eigenkapital akquiriert als im Jahr zuvor (2016: 113 Millionen Euro). Auch der Umsatz des Asset Managers PROJECT Immobilien legte mit 27 Prozent beim Wohnungsverkauf deutlich zu und erreichte zum Jahresultimo ein Rekordumsatzvolumen von 317 Millionen Euro (2016: 250 Millionen Euro).

Das zehnte Jahr in Folge hat die PROJECT Vermittlungs GmbH den Umsatz im Publikums- und semi-professionellen Bereich gesteigert. Die Publikums-AIF Wohnen 15, Metropolen 16 und 17 sowie die semi-professionellen Spezial-AIF Metropolen SP 2 und 3 konnten zusammen mit Metropol Invest, einem Club Deal für Family Offices, im Jahr 2017 Eigenkapital in Höhe von 121 Millionen Euro akquirieren. Der reine Eigenkapital- und Einmalanlagefonds Metropolen 16, der sich noch bis zum 30. Juni 2018 in der Platzierung befindet, hat dabei den Löwenanteil von 74,4 Millionen Euro auf sich vereint. Der zum 30. Juni 2017 geschlossene Teilzahlungsfonds Wohnen 15 und sein zur Jahresmitte gestarteter Nachfolger Metropolen 17 erhielten in 2017 insgesamt 20,9 Millionen Euro. Die semi-professionellen Spezial-AIF Metropolen SP 2 und 3 wurden mit Eigenkapital in Höhe von 17,8 Millionen Euro bedacht. Außerdem investierten Family Offices in den Metropol Invest weitere 8,25 Millionen Euro. Der Vertriebsstart des neuen institutionellen Immobilienentwicklungsfonds Vier Metropolen III ist auf Beginn 2018 verschoben worden, um organisches Wachstum sicherzustellen.

Einzelplatzierungsstände in der Übersicht

Fonds Eigenkapitalvolumen In 2017 akquiriertes Status zum 31.12.2017 Eigenkapital

Wohnen 15 41,7 Mio. EUR 15,9 Mio. EUR Geschlossen zum 30.06.2017 Metropo- 92,0 Mio. EUR 74,4 Mio. EUR In Platzierung len 16 Metropo- 5,0 Mio. EUR 5,0 Mio. EUR In Platzierung len 17 Metropo- 30,9 Mio. EUR 15,6 Mio. EUR Geschlossen zum len SP 2 30.06.2017 Metropo- 2,2 Mio. EUR 2,2 Mio. EUR In Platzierung len SP 3 Metropol 16,25 Mio. EUR 8,25 Mio. EUR Geschlossen zum Invest 31.12.2017

831 Wohnungen verkauft

Erwartungsgemäß hat der Asset Manager PROJECT Immobilien das Verkaufsvolumen der selbst entwickelten Eigentumswohnungen gesteigert. Gegenüber 2016 konnte der Immobilienentwickler seinen Umsatz von 250 Millionen Euro um 27 Prozent auf 317 Millionen Euro steigern. Insgesamt wurden 831 Neubauwohnungen und somit 100 Wohnungen mehr als im Vorjahr 2016 notariell beurkundet. Von einer weiteren Steigerung der Wohnungsverkäufe im Jahr 2018 ist aufgrund der zunehmenden Zahl der in Entwicklung befindlichen Objekte und des vorhandenen Kaufinteresses auszugehen. Aktuell befinden sich über 3.500 Wohn- und Gewerbeeinheiten mit einem Gesamtverkaufsvolumen von mehr als 2,3 Milliarden Euro in der Umsetzung. Dem nachhaltigen Wachstum wird mit ausgebauten personellen Ressourcen, insbesondere beim Asset Manager, Rechnung getragen: 581 Mitarbeiter sind aktuell in beiden PROJECT Gruppen an den Investitionsstandorten Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main, Nürnberg, München, Düsseldorf und Wien sowie an der Zentrale der PROJECT Investment Gruppe im fränkischen Bamberg beschäftigt (Ende 2016: 512 Mitarbeiter).

Download Pressefoto Geschäftsleitung der PROJECT Investment Gruppe: https://www.project-investment.de/_Resources/Persistent/3ffa6e8e6fd9074055e71884225cb04ff370bb5f/20171227_Geschaeftsleitung_PROJECT_Investment_Gruppe.jpg

Presseanfragen an:

PROJECT Investment Gruppe: Christian Blank, Pressesprecher Tel.: 0951.91 790-339, E-Mail: presse@project-investment.de

09.01.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

643853 09.01.2018

AXC0119 2018-01-09/10:57