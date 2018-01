Baierbrunn (ots) -



Läuft ein Kind mit einem Jahr noch nicht, besteht für die Eltern zunächst kein Grund zur Sorge. "Die Bandbreite, wann Kinder welchen Entwicklungsschritt machen, ist riesig - vor allem beim Laufen", erläutert Dr. Heinz Krombholz, Diplom-Psychologe und ehemaliger Mitarbeiter des Staatsinstituts für Frühpädagogik in München, im Apothekenmagazin "Baby und Familie". Manche Kinder machen dem Experten zufolge ihre ersten Schritte mit neun, andere sogar erst mit 18 Monaten. "Überhaupt warne ich Mütter und Väter davor, sich streng nach Entwicklungskalendern zu richten oder ihre Kinder mit anderen zu vergleichen." Wichtig sei, dass das Kind überhaupt Interesse daran habe, sich fortzubewegen und nicht, ob eine einzige Fähigkeit in einem bestimmten Alter erlernt worden sei. "Vielleicht rollt es, robbt es oder krabbelt es. Das ist auch völlig okay", so Krombholz. In der neuen "Baby und Familie"-Titelgeschichte beantworten Experten die wichtigsten Fragen zum ersten Jahr mit Baby - beispielsweise zum Stillen, Füttern, Schlafen und Wachsen.



