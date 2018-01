Hamburg (ots) - Same procedure as every year: Wer kennt sie nicht - die guten Vorsätze zum Jahreswechsel. Auf Platz eins steht dabei die eigene Gesundheit. Aber wird im nächsten Jahr wirklich alles besser? Vier von fünf Deutschen sind - und bleiben - Gesundheitsmuffel. Das beweist die bevölkerungsrepräsentative Studie "Patienten-Radar 2018", für die das MedTech-Unternehmen vitabook 2.000 Bürger befragt hat.



Nur jeder fünfte Bundesbürger achtet konsequent auf eine gesunde Lebensführung. Ob regelmäßiger Sport oder bewusste Ernährung - Gesundheitsthemen werden von den meisten Deutschen ignoriert. Jeder zweite Befragte räumt ein, sich um seine Gesundheit erst zu kümmern, wenn er krank ist. "Damit vergeben die meisten eine große Chance. Und zwar die, schnell und richtig behandelt zu werden, wenn der Krankheitsfall dann doch mal eintritt", so Markus Bönig, CEO des MedTech-Unternehmens vitabook. "Darum ist es wichtig, jederzeit über den aktuellen Impfstatus Bescheid zu wissen, die letzten Röntgenbilder parat zu haben oder den Bericht über eine Medikamentenunverträglichkeit nach der zwei Jahre zurückliegenden Knie-OP."



Optimale Behandlung durch vorliegende Informationen



Rund 1,6 Mio. Bundesbürger kommen jährlich - laut einer Studie des Klinikums Fürth - allein aufgrund von Medikamentennebenwirkungen in die Klinik. Grund für diese und die Mehrzahl der Fehlbehandlungen ist in der Regel nicht ein inkompetenter, sondern ein nicht ausreichend informierter Arzt.



Die Problematik ist auch der Politik seit langem bewusst: Bis Ende 2018 soll eine elektronische Gesundheitsakte (eGA) dem Missstand endlich einen Riegel vorschieben. Hier soll der Patient in einer eigenen digitalen Akte seine gesamten Gesundheitsdokumente elektronisch speichern können.



Die eigene Gesundheit immer im Blick



vitabook bietet ebendiese digitale Gesundheitsakte mit seinem Online-Gesundheitskonto schon seit Jahren. Der Nutzer kann dabei jedes einzelne Dokument zentral und übersichtlich sortiert digital hinterlegen - zum Beispiel den Impfpass, den Medikationsplan, Röntgenbilder, Laborbefunde und vieles mehr. Das funktioniert ganz unkompliziert: Konto-Inhaber lassen sich die Daten von ihren Ärzten direkt in das Konto "überweisen" und können vorhandene Dokumente auch selbst in ihr Konto legen. Im Krankheitsfall kann dem behandelnden Mediziner sofort und umfassend ein Überblick verschafft werden, um etwa eine falsche Medikation oder unnötige Doppeluntersuchungen von vornherein auszuschließen. Dabei unterliegt allein dem Nutzer des vitabook-Gesundheitskontos die Hoheit über seine Daten.



"Zu akzeptieren, dass jeder mal krank werden kann und diese Tatsache nicht länger vor sich herzuschieben, wäre doch ein guter Vorsatz fürs neue Jahr. Oben auf der ToDo-Liste im Januar also: ein eigenes Gesundheitskonto eröffnen und anfangen, Gesundheitsdaten zu sammeln. Als Voraussetzung, um irgendwann einmal richtig therapiert werden zu können", rät Markus Bönig.



Über vitabook



vitabook ist ein deutscher Anbieter digitaler Gesundheitskonten. Das Unternehmen bietet Patienten eine Plattform für ihre Gesundheitsdaten - ähnlich wie beim Online-Banking können dabei sämtliche medizinischen Daten von Ärzten, Kliniken, Laboren u.v.m. gesammelt sowie selbst verwaltet werden. Die Daten werden stark verschlüsselt und liegen in der Microsoft Cloud Deutschland, also hochgesichert in zwei deutschen Telekom-Rechenzentren. www.vitabook.de



