Der Sohn des israelischen Ministerpräsidenten sorgt für Aufregung: Auf Audioaufnahmen aus dem Jahr 2015 hört man Jair Netanjahu über dubiose Geldtransfers sprechen. Das israelische Fernsehen veröffentlichte sie nun.

Eine brisante Audio-Aufnahme mit peinlichen Äußerungen des Sohns von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sorgt in Israel für Aufregung. Der 26-jährige Jair Netanjahu entschuldigte sich am Dienstag für seine problematischen Aussagen. Das israelische Fernsehen hatte die Aufnahme aus dem Jahre 2015 am Vorabend veröffentlicht.

Jair Netanjahu ist bei einem Gespräch mit Freunden vor einem Strip-Club in Tel Aviv zu hören, offenbar angetrunken. Er sagte dem Sohn Kobi ...

