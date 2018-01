Rassismusvorwürfe belasten das Bekleidungsunternehmen H&M. Wegen eines Werbefotos kündigte jetzt der R&B-Musiker The Weeknd seinen Werbevertrag mit der Kette. H&M entschuldigt sich.

Das Bekleidungsunternehmen H&M hat sich nach Rassismusvorwürfen für ein Werbefoto mit einem schwarzen Model in einem Pullover entschuldigt. Das Kleidungsstück hatte die Aufschrift "coolest monkey in the jungle" (coolster Affe im Dschungel). Die Firma teilte am Montag mit, dass das Bild "jetzt aus allen ...

