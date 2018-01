Die Börsianer an der Wall Street lehnen sich erstmal zurück. Unter anderem warten sie auf die Quartalsberichte der Firmen. Geschockt reagierten Anleger allerdings auf eine Gewinnwarnung von GoPro.

Nach den Kursrekorden zum Jahresauftakt haben sich Börsianer an der Wall Street am Montag eine Verschnaufpause gegönnt. Einige Anleger sicherten sich nach den Steigerungen der vergangenen Woche nun erst einmal Gewinne, sagte Chefanalyst Peter Cardillo vom Brokerhaus First Standard Financial in New York. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte sank 0,1 Prozent auf 25.283 Punkte, nachdem er vergangene Woche erstmals die 25.000-Punkte-Marke geknackt hatte und von einer Bestmarke zur nächsten geeilt war. Der breiter gefasste S&P-500 erhöhte sich um 0,2 Prozent auf 2747 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,3 Prozent auf 7157 Punkte.

Investoren warteten auch auf die Quartalsberichte der Firmen, um vor allem die Auswirkungen der von US-Präsident Donald Trump durchgesetzten Steuerreform zu sehen. Gegen Ende der Woche legen die ersten Banken ihr Zahlenwerk vor. "Analysten blicken der US-Quartalsberichtssaison optimistisch entgegen", sagte ...

