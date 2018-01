DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

VENEZUELA 05/25 VEZH XS0217249126 BAW/UFN

VENEZUELA 03/18 REGS VEZG USP97475AD26 BAW/UFN

VENEZUELA 98/18 VEZD US922646AT10 BAW/UFN

VENEZUELA 97/27 VEZE US922646AS37 BAW/UFN

VENEZUELA 04/34 VEZF US922646BL74 BAW/UFN

VENEZUELA 08/23 REGS VEZC USP17625AA59 BAW/UFN