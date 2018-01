Vorarlberger Künstler gestalten einen Themenweg, der zum Nachdenken in der Natur anregt. Land und LEADER fördern.



Bludenz/Nüziders (ots) - Die Alpenstadt Bludenz und die Gemeinde Nüziders setzen Zeichen: gemeinsam mit der Muttersbergbahn und der Alpenregion Bludenz Tourismus GmbH wird der Muttersberg um eine Attraktion bereichert. Im Frühjahr 2018 wird ein neuer Kunstweg am Muttersberg eröffnet werden.



Auch das Land Vorarlberg und LEADER unterstützen den neuen Themenweg und fördern das Projekt Alpine Art Muttersberg.



Alpine Art Muttersberg schafft einen neuen Weg zum Thema Kunst am Berg. Mit renommierten Künstlern aus Vorarlberg wird am Muttersberg, dem beliebten Naherholungsgebiet von Nüziders und Bludenz, ein neuer Rundweg geschaffen, der Kulturinteressierten, sowie auch Einheimischen Kunst, die zum Nachdenken anregen soll, näherbringt.



Zwtl.: Gemeindeübergreifende Zusammenarbeit



"Der Muttersberg ist für unsere beiden Gemeinden Nüziders und Bludenz wichtig - als Ausflugsziel und Naherholungsgebiet für unsere Einwohner." so der Bürgermeister von Nüziders, Peter Neier. "Wir sind auf vielen Ebenen eng miteinander verbunden und Alpine Art Muttersberg ist ein weiteres Bindeglied."



"Die Alpenstadt Bludenz begrüßt diese Initiative sehr. Unsere Alpenstadt wird in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Nüziders um ein attraktives Element bereichert, das vorarlbergweit Natur- und Kulturinteressierte anziehen wird." bestätigt auch der Bludenzer Bürgermeister Mandi Katzenmayer.



Beteiligt sind sechs Künstler aus Vorarlberg, die an verschiedenen Standorten ihre Interpretation des Lebens in den Bergen kontrastreich darstellen. Gemeinsam mit dem Verein allerArt Bludenz wickelt die Alpenregion Bludenz dieses Projekt ab. Federführend sind die Künstler Marbod Fritsch und Alfred Graf, welche die weiteren Künstler mittels ihrer Expertise ausgewählt und zusammengebracht haben.



Für die Besucher wird ein neuer Rundweg, welcher zuvor nicht möglich war und auch ein qualitativ hochwertiges Kulturangebot geschaffen, welches es in dieser Weise bisher in Vorarlberg nicht gab. Alpine Art Muttersberg soll Bludenz und das gesamte Oberland auf der kulturellen Landkarte Vorarlbergs fest positionieren.



Einer der Hauptnutzen dieses Projektes ist die Stärkung der Region Bludenz/Nüziders als Tourismusdestination. Es wird ein attraktives Ausflugsziel geschaffen, das speziell für die Einheimischen gut und einfach erreichbar ist. Ein weiterer Nutzen entsteht für die Gäste im Walgau und den umliegenden Tälern, welche den Muttersberg teilweise auch als Ausflugsziel nutzen. Die künstlerische Aufbereitung der Wege garantiert eine völlig neue und einzigartige Erfahrungs- und Erlebniswelt für jeden Besucher. Die Vorarlberger Künstler haben einen starken Heimatbezug und den Beteiligten ist es wichtig heimische Materialien zu verwenden und soweit es geht heimische Handwerker in die Produktion miteinzubinden. Eine Beständigkeit gegen Wind und Wetter sowie andere Naturgewalten wird von jedem Künstler erwartet und forciert.



Zwtl.: Die Künstler



* Marbod Fritsch * Christoph Getzner * Monika Grabuschnigg * Liddy Scheffknecht * Maria Anwander * Alfred Graf



Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis: Alpenregion Bludenz Tourismus GmbH Sarah Nachbaur Tel.: +43 5552 30227 sarah.nachbaur@alpenregion.at www.alpenregion-vorarlberg.com



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/3898/aom



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***



OTS: Alpenregion Bludenz Tourismus GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/63147 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_63147.rss2