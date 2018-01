Arbeitslosenzahlen aus der Eurozone im Fokus Baubeginne aus Kanada könnten die starke Entwicklung des CAD beeinflussen Der wöchentliche API-Bericht zu den Öllagerbeständen steht heute auf der Agenda

Zusammenfassung:Im Hinblick auf die makroökonomischen Veröffentlichungen ist der heutige Handelstag eher weniger interessant. Die Arbeitslosenquote für die Eurozone ist heute Vormittag die einzige wichtige Veröffentlichung, was jedoch nicht bedeutet, dass es beim Euro nicht zu einer höheren Volatilität kommen kann. In der zweiten Hälfte des Tages werden wir Daten zum kanadischen Immobilienmarkt sowie den wöchentlichen API-Bericht zu den Öllagerbeständen erhalten. 11:00 Uhr - Arbeitslosenquote aus der Eurozone: Der Euro hat sich gegenüber dem US-Dollar in letzter Zeit relativ gut entwickelt. Nichtsdestotrotz erlebte die Währung am Montag eine Trendwende, da der US-Dollar wieder deutlich an Wert zulegte. Doch wie lange kann die Korrekturbewegung beim EURUSD noch anhalten? Ersten Hinweis ...

