FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 09.01.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES CRODA INTERNATIONAL PT TO 4700 (4000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS MCBRIDE TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 195 (240) PENCE - BERENBERG RAISES DAILY MAIL PRICE TARGET TO 725 (700) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 825 (810) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 270 (265) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP INITIATES CONTOURGLOBAL WITH 'NEUTRAL' - CITIGROUP: TARGET PRICE FOR CONTOURGLOBAL 275 PENCE - INITIATED WITH 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE INITIATES SOPHOS PLC WITH 'OUTPERFORM' - TARGET 700 PENCE - CREDIT SUISSE RAISES CARNIVAL PLC PRICE TARGET TO 5750 (5350) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES CARNIVAL PLC TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - CREDIT SUISSE RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 4950 (4800) PENCE - 'OUTPERFORM' - DZ BANK CUTS BAT TO 'HOLD' (BUY) - FAIRER WERT 4950 (5535) PENCE - EXANE BNP CUTS SEVERN TRENT TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - INVESTEC CUTS RIGHTMOVE TO 'HOLD' ('BUY') - JPMORGAN CUTS MOTHERCARE TO 'UNDERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 40 (82) PENCE - JPMORGAN CUTS RELX PRICE TARGET TO 1883 (1905) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS WPP PRICE TARGET TO 1747 (1758) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 808 (790) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 763 (740) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX CUTS SSP GROUP TO 'REDUCE' ('HOLD') - TARGET 600 PENCE - LIBERUM CUTS MCBRIDE PRICE TARGET TO 235 (260) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES 4IMPRINT GROUP PRICE TARGET TO 2100 (2050) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES JOULES PRICE TARGET TO 400 (385) PENCE - 'BUY' - MERRILL LYNCH CUTS IMI PLC TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 1430 PENCE - MERRILL LYNCH CUTS SPECTRIS TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 2700 PENCE - MERRILL LYNCH RAISES BODYCOTE PLC PT TO 890 (800) PENCE - 'UNDERPERFORM' - MERRILL LYNCH RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 235 (200) PENCE - 'UNDERPERFORM' - MERRILL LYNCH RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2500 (2200) PENCE - 'BUY' - ML RAISES MORGAN ADVANCED MATERIALS PT TO 310 (280) PENCE - 'UNDERP.' - PEEL HUNT CUTS GAMES WORKSHOP GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - SHORE CAPITAL RAISES EXPERIAN PLC TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1850 PENCE - SOCGEN RAISES IMI PLC TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1600 (1275) PENCE - SOCGEN RAISES ROTORK TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 320 (250) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob