Von Hans Bentzien

FRANKFURT/LUXEMBURG (Dow Jones)--Die Arbeitslosenquote des Euroraums hat sich im November unerwartet verringert. Nach Mitteilung von Eurostat sank sie auf 8,7 (Vormonat: 8,8) Prozent. Das war der niedrigste Stand seit Januar 2009. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine unveränderte Quote prognostiziert.

Laut Eurostat waren im November 14,263 Millionen Männer und Frauen im Euroraum arbeitslos. Gegenüber dem Vormonat verringerte sich die Zahl der Arbeitslosen um 107.000, gegenüber November 2016 um 1,561 Millionen.

Von den Mitgliedstaaten verzeichneten Malta und Deutschland mit 3,6 Prozent die niedrigsten Arbeitslosenquoten. Die höchsten Quoten registrierten Griechenland (20,5 Prozent im September) und Spanien (16,7 Prozent).

Über ein Jahr betrachtet fiel die Arbeitslosenquote in allen Mitgliedstaaten, deren Daten im Zeitverlauf vergleichbar sind. Die stärksten Rückgänge wurden in Griechenland (von 23,2 auf 20,5 Prozent), Portugal (von 10,5 auf 8,2 Prozent) und in Zypern (von 13,1 auf 11,0 Prozent) verzeichnet.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2018 05:00 ET (10:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.