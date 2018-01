Aus zwei mach eins - der US-Tech-Konzern Google legt seine Bezahlsysteme Android Pay und Google Wallet zusammen. Schon lange hoffen Technikfans darauf, dass Apple Pay und das Pendant von Google auch nach Deutschland kommen.

Das Bezahlen mit dem Smartphone steckt in Deutschland noch in den Kinderschuhen. Doch während die Mehrheit der Deutschen noch immer mit Bargeld zufrieden ist, lechzten einige Technikfans geradezu nach den mobilen Bezahlsystemen der US-Tech-Konzerne. Zuletzt wurden immer wieder Spekulationen über einen nahenden Marktstart von Apple Pay in Deutschland verbreitet. Am Montag gab es tatsächlich einmal handfeste Neuigkeiten - aus dem Hause Google. Der deutsche Marktstart wurde zwar nicht verkündet, dafür aber die Zusammenlegung von Android Pay und der Google Wallet. Beides wird nun unter der Marke Google Pay zusammengefasst.

