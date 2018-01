Der Kultsportwagen-Hersteller drängt an die Börse: Aston Martin will einen Teil seiner Anteile in London listen und so 5,6 Milliarden Euro einsammeln. Damit würde das Unternehmen zu einem Rivalen aufschließen.

Der britische Sportwagenbauer Aston Martin will bei einem Börsengang 5 Milliarden Pfund einsammeln, das sind umgerechnet rund 5,6 Milliarden Euro. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider. Aston Martin befinde sich in ersten Gesprächen, wolle jedoch noch 2018 an die Börse.

Die Bewertung inklusive Schulden läge damit ...

