Neues Jahr, neues Glück? Mit der Hoffnung, gleich zu Jahresbeginn den großen Jackpotgewinn einfahren zu können, schauten viele Lottospieler am letzten Freitag gebannt nach Helsinki, wo die erste Eurojackpot-Ziehung des Jahres 2018 stattfand. Mit den Gewinnzahlen 2, 7, 38, 40 und 45 sowie den beiden Eurozahlen 7 und 10 konnten gleich vier Spielteilnehmer Großgewinne in der Gewinnklasse 2 erzielen. Die glücklichen Gewinner aus Bayern, Spanien, Italien und Dänemark freuen sich über eine Ausbeute von jeweils 452.853,80 Euro. Sicherlich ein schöner Start für diese Eurojackpot-Spieler in das neue Jahr. Über alle zwölf Gewinnklassen hinweg gab es bei der ersten Ziehung des Jahres sogar rund 713.000 Gewinner.



Die Gewinnklasse 1 blieb dagegen in der sechsten Ziehung in Folge unbesetzt. Damit steigt der Jackpot in der obersten Gewinnklasse zur nächsten Ziehung auf 54 Millionen Euro. Mitspielen kann man noch bis kommenden Freitag, den 12. Januar, in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de. Wir wünschen weiterhin viel Glück zum Jahresstart!



