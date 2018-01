London (awp/sda/reu) - Die deutschen Discounter Aldi und Lidl haben in Grossbritannien die höchsten Zuwächse im hart umkämpften Weihnachtsgeschäft eingeheimst. Beide Billigketten erzielten in den zwölf Wochen vor dem Jahreswechsel ein Umsatzplus von 16,8 Prozent, wie der Marktforscher Kantar Worldpanel am Dienstag mitteilte. Bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...