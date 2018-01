Düsseldorf - Der in diesem Jahr im geldpolitischen Ausschuss der US-Notenbank stimmberechtigte Präsident der regionalen Notenbank von San Francisco, John Williams, sieht die US-Wirtschaft in einer guten Position, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Demnach würden aus seiner Sicht drei Leitzinserhöhungsschritte in diesem Jahr durchaus Sinn machen. Dagegen plädiere der neue FED-Chef von Atlanta, Raphael Bostic, für eine vorsichtigere Vorgehensweise der Notenbank bei Zinserhöhungen. Nach Angaben aus Regierungskreisen stehe US-Präsident Donald Trump kurz davor, einen Vorschlag für den Posten des FED-Vizepräsidenten zu unterbreiten. Im Oktober 2017 sei der bisherige Vize-Chef Stanley Fisher in den Ruhestand verabschiedet worden. (09.01.2018/alc/a/a)

