Das Jahr 2018 ist noch keine zehn Tage alt und dennoch hat sich an den Märkten schon einiges getan. Der Dow Jones stieg zum ersten Mal über 25.000 Punkte und auch der DAX ist wieder auf Kurs Richtung Allzeithoch. Was die Märkte aktuell bewegt und welche Einflussfaktoren bedeutend werden könnten, erfahren Sie hier von Robert Halver von der Baader Bank. Im vergangenen Jahr fanden in diversen Europäischen Ländern Wahlen statt. In den meisten konnten sich die eurofreundlichen Parteien durchsetzen. Auch in diesem Jahr wird wieder gewählt. Beispielsweise im März in Italien. Welches Risiko diese Wahl mit sich bringt, erörtert Robert Halver ebenfalls in diesem Interview.