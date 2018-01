Deutsche Gerichte müssen sich auch bei Abschiebungen verurteilter Terrorunterstützer über die Menschenrechtslage im Herkunftsland erkundigen Das gelte auch für die Türkei, hat das Bundesverfassungsgericht entschieden.

Deutsche Gerichte müssen vor der Abschiebung von verurteilten Unterstützern terroristischer Vereinigungen in die Türkei die Gefahr von Folter ausschließen. In einer am Dienstag veröffentlichten Entscheidung stoppte das Bundesverfassungsgericht die Abschiebung eines Unterstützers der Extremistenmiliz "Islamischer Staat" (IS). Vor einer Abschiebung müssten die Gerichte gegebenenfalls von der Türkei Zusicherungen einholen, die Folter und unmenschliche Behandlung ausschlössen. ( AZ: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...