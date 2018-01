Wien (ots) -



Mag. Christian Cencic (37) hat mit Wirkung zum 01. Jänner 2018 die Rolle des Line Managers für den Bereich Haftpflichtversicherungen (Casualty) bei Chubb in Wien übernommen, wie der Versicherer heute bekanntgab.



Mag. Christian Cencic wird das bestehende Portfolio weiter ausbauen sowie die Entwicklung neuer Versicherungslösungen und -produkte vorantreiben.



Cencic verfügt über insgesamt 12 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche und war zuvor bei der Donau Versicherung AG als Produktverantwortlicher für die gewerbliche Haftpflicht tätig. Seine Karriere startete er beim Versicherungsmakler VMG.



"Wir freuen uns mit Herrn Mag. Christian Cencic einen erfahrenen Haftpflichtexperten gewonnen zu haben, der mit seinen Markt- und Fachkenntnissen sowie seiner Serviceorientierung den Fachbereich weiter konsequent ausbauen wird", erläutert Walter Lentsch, Country President und Hauptbevollmächtigter der Chubb in Österreich.



