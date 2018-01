Münster/Hamburg (ots) - Das bereits zwei Mal erfolgreich verkaufte LOW CARB-Spezial von E&T FÜR JEDEN TAG aus der Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur (DMM) geht jetzt in Serie. Am 9. Januar erscheint die erste von vier Ausgaben der neuen LOW CARB-Reihe in 2018 mit neuer Cover-Gestaltung in einer Auflage von rund 100.000 Exemplaren. In dem 140 Seiten starken Heft zum Einzelverkaufspreis von 4,90 Euro dreht sich alles um das Thema "Lecker abnehmen". Dafür hat die Redaktion insgesamt über 80 schmackhafte, jahreszeitlich abgestimmte Rezepte für die drei Hauptmahlzeiten eines Tages entwickelt und in einen praktischen 28-Tage-Planer integriert.



Für Chefredakteur Jan Spielhagen zieht sich das Magazin-Credo des einfach zu befolgenden "Schlank im Schlaf"-Prinzips - morgens und mittags entspannt, abends konsequent - nun durch das ganze LOW CARB-Heft und ist für jeden zum Frühstück, Mittag- und Abendessen leicht umsetzbar: "Für die Rezepte haben wir ausschließlich saisonal erhältliche Produkte verwendet sowie auf einfache und schnelle Zubereitung geachtet." In der Ausgabe 1/2018 lassen sich wunderbare LOW CARB-Rezepte mit Hack, neuartige Pancake-Variationen und herrlich deftige Suppen und Eintöpfe entdecken. "Mit dem neuen Markenauftritt wollen wir die Eigenständigkeit des neuen LOW CARB-Spezial unterstreichen und eine eigene Markenidentität für diese Heftreihe entwickeln", so Spielhagen.



