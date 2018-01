Essen - Gestern Morgen konnten die Auftragseingänge für die deutsche Industrie im November nicht überzeugen, berichten die Analysten der National-Bank AG.Es sei aber durchaus möglich, dass saisonale Effekte wie bspw. ein später Beginn der Herbstferien in einigen großen Bundesländern für Verzerrungen gesorgt haben könne. Entsprechend groß sei das Interesse, wie die Produktionsdaten für den November ausgefallen seien. Auch hier könnten die Erwartungen durchaus verfehlt werden, was in Anbetracht der ausgezeichneten Stimmung der Unternehmer jedoch keine Folgen haben werde. Im Übrigen hätten die Indikatoren der Europäischen Kommission erwartungsgemäß angezeigt, dass der Aufschwung im Euroraum in Takt sei. Alle Indikatoren hätten die Schätzungen deutlich schlagen können.

Den vollständigen Artikel lesen ...