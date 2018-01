Köln - Der Erfolgsfonds Sauren Global Stable Growth (ISIN LU0136335097/ WKN 791695) feierte sein 10-jähriges Bestehen, so die Sauren Fonds-Service AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Sauren Global Stable Growth erzielte seit dem 15. Dezember 2007 einen Wertzuwachs in Höhe von 80,2% und damit ein Alpha in Höhe von 39,1 Prozentpunkten gegenüber seinem Referenzindex. Der beeindruckende Mehrwert wurde bei unterschiedlichen Marktrahmenbedingungen mit hoher Stetigkeit erwirtschaftet. Aktuell verzeichnet der Fonds ein neues Allzeithoch.

