Paris (ots/PRNewswire) -



Der Karayagummi ist ein Naturgummi, der von Wildbäumen gewonnen wird, und ist damit ein natürlicher und pflanzlicher Zusatzstoff für viele Lebensmittel- und pharmazeutische Anwendungen. Alland & Robert, ein vor 134 Jahren gegründetes französisches Unternehmen, das international führend in der Karayagummi-Herstellung ist, hat eine Methode der physikalischen Behandlung entwickelt, die die Gesamtanzahl an Keimen von Hydrocolloiden reduziert, wobei alle seine funktionellen Eigenschaften erhalten bleiben.



Zur Multimedia-Pressemitteilung gelangen Sie hier:



https://www.multivu.com/players/uk/8240951-alland-robert-introduce -karaya-gum/



Diese wichtige Innovation basiert auf einem derzeit einzigartigen Konzept des Blitzheizens, durch das der Karayagummi eine großartige mikrobiologische Qualität erhält. Zusammen mit der besonderen Zubereitung und einem ursprünglichen Produkttransfer stellt dieses einzigartige Verfahren eine bemerkenswerte Homogenität der Temperatur innerhalb des behandelten Gummis sicher. Dieses Verfahren hat für den Karayagummi neue Horizonte eröffnet. Er kann jetzt separat oder in Verbindung mit anderen Hydrocolloiden verwendet werden. Letztendlich kann der Karayagummi bei der Formulierung von Beschichtungen, Füllungen, Dressings, Desserts und emulgierten Saucen neue Anforderungen in Bezug auf Texturverbesserungen erfüllen.



Der Karayagummi ist eine natürliche Gummiexsudation, die man durch Einschneiden der Stämme und Äste des Sterculia-Baumes erhält. Er wird auch "Sterculia" genannt, da er von Sterculia-Bäumen per Hand gewonnen wird, die in trockenen und felsigen Gegenden, hauptsächlich in bestimmten Regionen Afrikas (vor allem im Senegal und Mail) und Indien wachsen. Er wird seit vielen Jahrhunderten in der traditionellen afrikanischen und indischen Küche genutzt und wird immer noch sehr häufig verwendet.



Karayagummi ist in einer Vielzahl von Produkten enthalten, wie Diätprodukte, Desserts, Medikamenten, Donuts, würzigen Saucen, Fertiggerichten, Eiscremes und Kuchen. Er bietet ohne jede chemische Veränderung viele funktionelle Eigenschaften: Textur und Füllstoff, Ballaststoffe, Klebermasse, Kontrollwirkstoff für Viskosität, Wasserrückhalte- und Suspensionseigenschaften. Der Einfluss des Karayagummis auf Texturen ist erheblich, auch bei geringen Konzentrationen.



Er ist hundertprozentig natürlich und vegetarisch sowie frei von Pestiziden und gentechnisch veränderten Organismen (GVO). Er enthält kein Gluten und ist reich an Ballaststoffen. Er wird von der Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit EBL als Referenzadditiv E416 klassifiziert. Laut der EBL und dem JECFA (Gemeinsamer Sachverständigenausschuss der FAO/WHO für Lebensmittelzusatzstoffe (JECFA)) gibt es für den Karayagummi keine Sicherheitsbedenken, und es besteht keine Notwendigkeit, eine numerische ADI (zulässige Tagesdosis[1]) festzulegen .



Alland & Robert ist seit 1884 auf Naturgummis spezialisiert und fördert die Verwendung von natürlichen und nachhaltigen Inhaltsstoffen in Lebensmitteln sowie in der kosmetischen und pharmazeutischen Industrie. Alland & Robert garantiert die Rückverfolgbarkeit und die Zuverlässigkeit seiner Produkte, die für ihre ausgezeichnete Qualität bekannt sind, dank eines konzentrierten Fokus auf Forschung und Entwicklung, Qualitätssicherung und nachhaltige Entwicklung.



Wenden Sie sich für weitere Informationen an info@allandetrobert.fr



[1] Die erlaubte Tagesdosis (ETD) bezeichnet die Menge einer Substanz, die eine durchschnittliche Person mit einem Gewicht von 60 kg theoretisch täglich ohne irgendwelche Gesundheitsrisiken einnehmen könnte.



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/620209/Karaya_Gum.jpg )



Video:



https://www.multivu.com/players/uk/8240951-alland-rober t-introduce-karaya-gum/ (https://www.multivu.com/players/uk/8240951-alland-robert-introduce-karaya-gum/)







OTS: Alland & Robert newsroom: http://www.presseportal.de/nr/125880 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_125880.rss2



Pressekontakt: Violaine Fauvarque Communication Director +33-144-592-131 v.fauvarque@allandetrobert.fr