Klagenfurt (ots) - Ein Winterurlaub in Kärnten ist ein Urlaub für aktive Genießer: Hier geht es nicht nur ums Skifahren, Snowboarden, Freeriden und Tourengehen allein - hier wartet eine bunte Vielfalt an Möglichkeiten, die bei Familienmitgliedern jeden Alters für Begeisterung sorgt.



Mit den Skiern den ganzen Tag der Sonne entgegen - dies erlebt man beispielsweise bei der Ski-Challenge Stella Ronda auf der Gerlitzen Alpe im Herzen Kärntens. Und in einem weiteren Skigebiet, auf der Turracher Höhe, bekommen die Gäste an einem sonnigen Plätzchen Getränke von einem Pistenbutler serviert. Zudem gibt es auf vielen Kärntner Hütten Sonnenmilch mit Sonnenschutzfaktor zur freien Entnahme. Wer die Sonnenstrahlen auf der Piste wirklich ausnutzen möchte, sollte keinesfalls das Early Morning Skiing verpassen. Zu ausgewählten Terminen beginnt der Skitag am Goldeck (März 2018) und auf der Turrach bereits um 6.30 Uhr. Was für ein Genuss, in kleiner Runde die ersten Spuren im Schnee zu ziehen. Beim "Ski vor 9" in Bad Kleinkirchheim wird man sogar von Olympia-Sieger Franz Klammer begleitet.



Fern von Massentourismus bieten die Kärntner TOP-Skigebiete ideale Bedingungen für einen erholsamen Winterurlaub auf und abseits der Pisten. Im Fokus der Liftbetreiber stehen Sicherheit, Komfort und Schneesicherheit. Moderne komfortable Seilbahnen mit beheizbaren Sitzen wie am Nassfeld oder auf der Gerlitzen, anspruchsvolle Abfahrten auf der Turrach und am Katschberg oder die höchsten Skigebiete Kärntens, der Mölltaler Gletscher/Ankogel und das Skigebiet Grossglockner/Heiligenblut inmitten der Dreitausender, garantieren ein schneesicheres Vergnügen bis weit ins Frühjahr. Familienfreundlich und mit übersichtlichen Pisten präsentieren sich die kleineren Kärntner Skigebiete im Lavanttal und in den Nockbergen.



"Einer für alle" gilt in Kärnten mit dem TOPSKIPass. Er ist der Universalschlüssel zu allen Kärntner und Osttiroler Skigebieten. Parallel dazu gibt es regionale Skipässe mit vielen attraktiven Inklusivleistungen, z.B. Thermeneintritten. Je nach Region werden u.a. "Ski surprise", Aktion "Schneeflocke", Kinder um 1 Euro/Skitag, Schneemann-Karte oder "Kinder gratis" angeboten.



Eine gute Ergänzung zu Sonne und Wintersport ist Winter-Wellness. Besonders intensiv verspürt man die wärmende Wintersonne hinter den verglasten Flächen der Seesaunen und in den Badehäusern am Millstätter See und Wörthersee. Im Freien, nur in Badebekleidung, kann man die Wintersonne bei einem Besuch der Thermen in Warmbad Villach und in den beiden Thermen Bad Kleinkirchheim St. Kathrein und Römerbad genießen. Apropos Therme St. Kathrein: Sie wurde nach einer umfassenden Renovierung im September 2017 wieder eröffnet: Mit der größten Wasserfläche und der längsten Spaßrutsche aller Kärntner Thermen sowie großzügiger Saunawelt, Massage- und Beautybereich. Nicht zu vergessen bleiben in Sachen Winterwellness auch die beheizten, hoteleigenen Seebäder am Millstätter See, am Wörthersee und Turracher See.



Auch der schönste Winter geht irgendwann einmal zu Ende. In Kärnten jedoch nicht bevor es zu einer Besonderheit kommt: Während der Schneeschmelze sprudelt das Maibachl in Warmbad Villach. In der Nähe der Hauptquelle haben sich zwei Becken gebildet, wo man im bis zu 28°C warmes Thermalwasser baden kann. Das Wasser hat eine heilende Wirkung bei Herz- und Kreislauferkrankungen und Osteoporose. Im Jahr 2005 wurde das Maibachl zum Naturdenkmal erklärt.



Es gibt Direktflüge von Hamburg (Mittwoch & Samstag), Köln (6 x wöchentlich), Berlin (jeweils am Sonntag) und Wien (4 x täglich) nach Klagenfurt. Auch die Bahn bringt Winterurlauber mit attraktiven Pauschalen schnell und komfortabel ans Ziel ihrer Träume.



