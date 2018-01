Zürich (ots) -



- Neues Portal bündelt die offenen Stellenangebote aus dem

öffentlichen Bereich und verbindet über innovative Services

Kandidaten, Unternehmen und Organisationen in der gesamten Schweiz



- Zum Start bereits hunderte Stellenanzeigen verfügbar



Der Jahreswechsel bedeutet für viele Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer auch einen Jobwechsel. "Daher ist der Januar der ideale

Monat, um unser neues Angebot für Stellen der öffentlichen Hand

vorzustellen", erklärt Peter Zabel, Verkaufsleiter bei Monster in der

Schweiz. "Wir wissen aufgrund unserer langjährigen Erfahrung, dass

die Kandidaten direkt zum Jahresanfang am häufigsten nach einer neuen

Herausforderung suchen. Gerade der öffentliche Bereich wächst und

wird zunehmend attraktiver für die Kandidaten, auch für die so

genannten Millennials und Young Professionals. Basierend auf der

erfolgreichen Monster Plattform haben wir daher mit

karriereschweiz.ch ein neues Angebot geschaffen, auf dem öffentliche

Unternehmen, Organisationen und Talente sich einfach und bequem

finden können."



Das bietet das neue Portal für Kandidaten



www.karriereschweiz.ch ist seit dem 01.01.2018 verfügbar. Das

Portal bietet den Karriereinteressierten neben der Jobsuche auch

diverse Filtermöglichkeiten, um die Suche passgenauer zu machen.

Ebenso gibt es Services für Kandidaten, wie die Jobmails, bei denen

sich Kandidaten neue Vakanzen direkt in ihr E-Mail-Postfach schicken

lassen können. Während der Bewerbungsphase helfen Tipps und Tricks

aus dem Karriere-Ratgeber. Auf dem werbefreien Portal befinden sich

Anzeigen ausschliesslich im öffentlichen Sektor: aus allen

Landesteilen und Tätigkeitsbereichen sowie für Einsteiger und für

Erfahrene.



Arbeitgeber bekommen neue Reichweite für ihre Stellenanzeigen



Aufmerksamkeit ist heutzutage das wichtigste für Stellenanzeigen.

Denn als öffentliches Unternehmen oder Organisation muss man

auffallen, um im Wettbewerb zur Privatwirtschaft herauszustechen. Die

neue Seite wird daher durch umfassende Online Marketingmassnahmen

begleitet. Arbeitgeber erhalten die Möglichkeit, ihre Anzeigen neben

karriereschweiz.ch gleichzeitig auch bei monster.ch zu

veröffentlichen, um die Reichweite zusätzlich zu steigern.

Selbstverständlich sind alle Anzeigen (Selbstschaltung und

Designanzeigen) immer mobil responsiv gestaltet und können so ideal

auf dem Smartphone gelesen werden. Gerade für die junge Zielgruppe

ist das ein grosser Vorteil.



Starker Partner - Schweizerischer Gemeindeverband



Wie auch schon bei der Vorgängerseite publicjobs.ch arbeitet

Monster mit dem Schweizerischen Gemeindeverband zusammen. "Wir freuen

uns sehr auf die Fortführung dieser Zusammenarbeit", betont Peter

Zabel. "Die umfassende Expertise des Schweizerischen

Gemeindeverbandes ist für uns ein wichtiges Element, um sowohl den

Arbeitgebern als auch den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern das

beste Angebot offerieren zu können. Gemeinsam werden wir neue Wege

beschreiten. Monster bringt dabei seine Erfahrung im Bereich

Personalbeschaffung ein und der Schweizerische Gemeindeverband das

Wissen, um die aktuellen Bedürfnisse der Mitglieder. Denn die

leistungsfähige öffentliche Hand benötigt die richtigen Mitarbeiter,

heute und in der Zukunft."



Personalverantwortliche können sich unter

https://www.karriereschweiz.ch/de/fuer-arbeitgeber/ auf einen Blick

über die Schaltungswege informieren. Beratung erhalten sie auch unter

www.info@karriereschweiz.ch.



Kandidaten bekommen hilfreiche Tipps in der Karriere-Beratung

(https://www.karriereschweiz.ch/de/karriere-ratgeber/).



Über karriereschweiz.ch



Das Portal karriereschweiz.ch bündelt Stellenanzeigen aus dem

öffentlichen Bereich und wird von der Monster Worldwide Szwiterland

AG betrieben. Monster Schweiz (www.monster.ch) ist ein führendes

Karriere-Portal im Internet mit einem umfassenden Service- und

Informationsprogramm rund um Beruf und Karriere. Das Unternehmen

bringt Arbeitgeber und qualifizierte Arbeitskräfte auf allen

Karrierestufen zusammen und bietet Jobsuchenden passgenaue

Unterstützung für die individuelle Karriereplanung - auch auf dem

Portal für den öffentlichen Bereich: karriereschweiz.ch. Der

Firmensitz der Monster Worldwide Switzerland AG ist Zürich. Die

Monster Worldwide Switzerland AG ist ein Tochterunternehmen der

Monster Worldwide Deutschland GmbH mit Sitz in Eschborn bei

Frankfurt/Main. Monster Worldwide ist seit 1994 ein weltweit

führendes Portal für Online-Rekrutierung und unterstützt Menschen

dabei, ihre Lebensziele zu verwirklichen. Monster Worldwide ist den

Märkten Europa, Nordamerika und Asien präsent.





Kontakt:

Worldwide Switzerland AG,

Peter Zabel, Verkaufsleiter

Bändliweg 20, 8048 Zürich,

Tel.: 043 499 44 02, Fax: 043 499 44 44

E-mail: peter.zabel@monster.ch