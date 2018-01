Nach einer aufregenden ersten Woche scheint sich wieder eine gewisse Normalität bei Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019) eingestellt zu haben.

Nachdem man im Dezember 2016 die Erstnotierung von der Börse Johannesburg nach Frankfurt verlegt hat, erhoffte man sich damals, dadurch mehr Aufmerksamkeit bei Investoren verschaffen zu können. So jedenfalls der Plan. Das dieser Plan aufgeht, war natürlich das erklärte Ziel. Nur was der Steinhoff-Konzern dann im Dezember 2017 an Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, war wohl so nicht geplant.

Denn Anfang Dezember 2017 machten ja bekanntlich erste Gerüchte um mutmaßliche Bilanzfälschungen ihre Runde und seitdem war bzw. ist man eines der Top-Themen im Finanzbereich.

Diese Aufmerksamkeit und den Absturz des Kurses auf Pennystock-Niveau nutzen wohl viele für ein Glücksspiel. Anders sind wohl die rasanten Kurssprünge und das ungeheure Volumen an manchen Tagen nicht zu erklären. ...

