Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Im Bild: Der erfahrene Betrüger Nicky (Will Smith, l.) durchschaut die Tricks der attraktiven Diebin Jess (Margot Robbie, r.) sofort.



Will Smith und Margot Robbie im "FOCUS"



Welch doppelter Genuss, einen Betrüger zu betrügen: Nicky Spurgeon (Will Smith) verdient sein Geld damit, es anderen Leuten mit Tricks zu stehlen. Als die attraktive Jess Barrett (Margot Robbie) genau das an ihm versucht, erkennt er ihr Potential und lässt sie an seinem nächsten "großen Ding" teilnehmen. Doch in Nickys Welt ist nichts, wie es auf den ersten Blick scheint - auch die Gefühle zwischen den beiden sind mit Vorsicht zu genießen! ProSieben zeigt "Focus" am Sonntag, 14. Januar 2018, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.



Copyright: © Warner Bros.



Dieses Bild darf bis 14. Januar 2018 honorarfrei fuer redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigung verwendet werden. Spaetere Veroeffentlichungen sind nur nach Ruecksprache und ausdruecklicher Genehmigung der ProSiebenSat1 TV Deutschland GmbH moeglich. Verwendung nur mit vollstaendigem Copyrightvermerk. Das Foto darf nicht veraendert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendet werden. Nicht für EPG, Twitter, Facebook, ect.! Es darf nicht archiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden.



Voraussetzung fuer die Verwendung dieser Programmdaten ist die Zustimmung zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presselounges der Sender der ProSiebenSat.1 Media AG.



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2



Bei Fragen: 089/9507-7299