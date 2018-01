Neue Vorschriften zwingen Dax-Unternehmen, künftig Leasing-Schulden und Mietverträge anders zu bilanzieren. Der Effekt: Milliarden mehr an Schulden, teils auch deutlich höhere Gewinne. Warum Anleger aufpassen müssen.

Großer Schrecken verbirgt sich oft hinter einer harmlos anmutenden Kombination aus Buchstaben und Zahlen. ClF3 etwa steht für das ätzende Chlortrifluorid. B1, eine Schimmelsubstanz, kann Leber- oder Lungenkrebs auslösen; und Uran (U92) strahlt und kann sich selbst entzünden. Damit ist bei IFRS 16 zwar nicht zu rechnen, dennoch verbirgt sich auch hinter diesem Kürzel Brisantes: Es steht für neue Bilanzregeln, die in den kommenden zwei Jahren um die 3000 Milliarden Dollar neue Schulden in den Bilanzen der Unternehmen sichtbar machen werden.

Die drei Billionen werden nicht aus halsbrecherischen Übernahmen oder massiven Investitionen in neue Technologien stammen, sondern aus den Untiefen der Geschäftsberichte gehoben. Und dort ausgewiesen, wo Unternehmen für jedermann sichtbar Rechenschaft ablegen: in der Bilanzübersicht.

Die neu auf die Bilanz kommenden Schulden stammen aus Leasinggeschäften und klassischen Mietverträgen. Bei Leasing (Mietkauf) zahlt ein Unternehmen zum Beispiel für einen Lkw eine feste Summe an und überweist dann monatlich über einen festgelegten Zeitraum Leasingraten. Nach Ende des Vertrags gibt es den Lkw zurück oder übernimmt ihn. Bisher führten Unternehmen ihre Leasingschulden zwar im Geschäftsbericht auf, mussten diese aber zum Großteil nicht in der Bilanz verbuchen. In Zukunft erhöhen sie die Schulden.

Anleger müssen genau hinschauen

"Die Änderung hat weitreichende finanzielle und operative Auswirkungen auf Unternehmen und deren Bilanzierung. Bilanzkennzahlen und Renditekennziffern werden sich grundlegend ändern", sagt Christian Zwirner, Geschäftsführer der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Kleeberg & Partner in München. Dank der neuen Regel bietet sich Anlegern ein klareres Bild. Sie können wichtige Kennzahlen, die Auskunft über die Unternehmensbonität geben, zukünftig weitaus besser beurteilen. "Änderungen betreffen insbesondere den Leasingnehmer, nicht den Leasinggeber", so Zwirner.

Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital etwa verschlechtert sich bei den betroffenen Unternehmen. Gleichzeitig verbessern sich die operativen Gewinne, also die Gewinne aus dem täglichen Geschäft. Hier müssen Anleger demnächst genau hinschauen: Hat das Unternehmen, wenn die Aktie wegen der guten Quartalszahlen steigt, tatsächlich mehr verdient - oder ist das Gewinnplus nur entstanden, weil Aufwendungen anders verbucht werden.

Mit der Neuregelung werden sich nicht nur Schulden und Vermögen vieler Unternehmen über Nacht völlig anders darstellen als zuvor; vielmehr verändert IFRS 16 auch die komplette Gewinn-und-Verlust-Rechnung. "Hierauf müssen nicht nur Unternehmen, sondern auch Investoren vorbereitet sein", sagt Zwirner, der auch Honorarprofessor an der Universität Ulm ist. Anleger, die sich nicht rechtzeitig auf die Änderungen einstellen, werden demnächst überrascht sein, wenn ihre Unternehmen plötzlich deutlich veränderte Gewinnzahlen melden. Das könnte dazu führen, dass Investoren den Überblick verlieren und ohne zwingenden Grund kaufen oder verkaufen.

Sechsmal mehr Schulden in der Deutsche-Post-Bilanz

Von den bekannten deutschen Unternehmen stellt die Deutsche Post als erstes ihr Zahlenwerk um. Im gerade angelaufenen ersten Quartal 2018 geht es los. Eine Mammutaufgabe: Die Bonner müssen "mehr als 25.000 Leasingverträge" berücksichtigen, sagt Melanie Kreis, Finanzvorständin des Dax-Konzerns. Die Deutsche Post schätzt, dass ihre Nettoschulden (Schulden minus flüssige Mittel) um rund neun Milliarden Euro steigen werden. Gegenüber dem aktuellen Stand wäre das fast eine Versechsfachung. Gleichzeitig wächst das Vermögen auf der anderen Seite der Bilanz in derselben Größenordnung, weil der Wert des geleasten Fuhrparks zu dem anderer Anlagen, wie etwa Beteiligungen der Post, addiert wird.

Zu verantworten hat das alles Hans Hoogervorst. Der Niederländer steht dem International Accounting Standards Board vor, das die in über 120 Ländern weltweit angewendeten International Financial Reporting Standards, die IFRS eben, vorgibt. Nach denen müssen auch die deutschen börsennotierten Konzerne wie die Post bilanzieren. "IFRS 16 wurde geschaffen, um Anlegern ein genaues Bild des Leasingvermögens und der Leasingverbindlichkeiten ...

