Die Jahresend-Rallye ist ausgefallen - Schwamm drüber. Das macht der Deutsche Leitindex in den ersten Handelswochen mit dem Anstieg wieder wett. Noch notiert der Dax nicht ganz auf Höhe des Rekordstandes von 13.525 Punkten, aber nahe dran. Was ist möglich, wenn diese Marke fällt und kann den Deutschen Leitindex dann überhaupt noch etwas aufhalten? Mehr dazu in dieser Ausgabe Zertifikate Aktuell. Außerdem bespricht Patrick Kesselhut, Zertifikate-Experte der Commerzbank, die passenden Anlage-Zertifikate zum Deutschen Leitindex und worauf es bei diesen zu achten gilt.