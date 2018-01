Liebe Leser,

in der vergangenen Woche setzte die General Electric-Aktie zum Höhenflug an. Die Aktie konnte deutlich zulegen und sich vom Tiefpunkt bei unter 17,50 USD absetzen. Dies könnte nun der erste Schritt auf dem Weg zurück zu alten Hochs gewesen sein. Auf der anderen Seite befindet sich die Aktie noch immer in einem Abwärtstrend, der Risiken birgt.

Einschätzungen zum Chartbild: Kaufsignal wurde von Anlegern genutzt!

Das Kaufsignal der letzten Wochen wurde von etlichen ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...