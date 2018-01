Bern (ots) -



Der Markt für Nutzfahrzeuge der Schweiz und des Fürstentums

Liechtenstein hat das beste Jahr der laufenden Dekade hinter sich.

2017 wurden insgesamt 31'683 leichte und 4'586 schwere Nutzfahrzeuge

sowie 5'053 Personentransportfahrzeuge erstmals eingelöst. Alle drei

Segmente sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich gewachsen: leichte

Nutzfahrzeuge um 6,2 Prozent, schwere Nutzfahrzeuge um 12,5 und

Personentransportfahrzeuge um 8,6 Prozent. Die spürbare

Konjunkturerholung könnte dem Markt 2018 weiteren Schwung verleihen.



Mehr Vans, mehr Trucks, mehr Busse und Co.: So lautet das überaus

positive Kurzfazit über die Entwicklung des Schweizer

Nutzfahrzeugmarkts im Jahr 2017. Auch bei genauerer Betrachtung fällt

schnell auf, dass es sich um ein absolutes Rekordjahr handelt. Mit

31'683 leichten Nutzfahrzeugen, die vor allem Lieferwagen und

Transporter sowie leichte Sattelschlepper umfassen, überspringt

dieses Segment nicht nur wieder die wichtige Marke von 30'000

Immatrikulationen, sondern schliesst auch erstmals in diesem

Jahrzehnt über 31'000 Einlösungen. Nach dem leichten Rückgang im

Vorjahr, als am Ende 29'837 Fahrzeuge zu Buche standen, ist das Plus

von 6,2 Prozent höchst erfreulich.



Bei den Lastwagen fällt das prozentuale Wachstum sogar zweistellig

aus. 4'586 schwere Nutzfahrzeuge sind 2017 neu auf die Strassen

gerollt, das sind gewichtige 510 Einheiten oder 12,5 Prozent mehr als

im Jahr zuvor. Dabei war 2016 mit 4'076 Immatrikulationen bereits

kein schlechtes Jahr für die Trucks. Der neuerliche Aufschlag

beschert auch diesem Segment ein Rekordjahr im laufenden Jahrzehnt,

noch nie wurden mehr als 4'500 Lastwagen in einem Jahr eingelöst.

Auch wenn schwer vorhersehbare Schwankungen in diesem Marktsegment

zur Normalität gehören, ist das Erreichen dieser Marke trotzdem ein

sehr positiver Gradmesser für die anziehende Konjunktur.



Ebenfalls eine wahre Erfolgsgeschichte hat in den zurückliegenden

Jahren das Segment der Personentransportfahrzeuge geschrieben. 53

Einlösungen über der magischen Marke von 5'000 schienen noch vor

wenigen Jahren undenkbar, als 2014 lediglich 3'674 Fahrzeuge zu Buche

standen. In diesen drei Jahren haben die Cars, Busse und Co. um

unglaubliche 37,5 Prozent zugelegt. Der Grund für dieses explosive

Wachstum ist schnell gefunden: Die Wohnmobile machten im vergangenen

Jahr 80 Prozent der Fahrzeuge in diesem Segment aus. Die Camper haben

seit 2014 fast die Hälfte an Stückzahlen hinzugewonnen und kamen im

vergangenen Jahr auf sensationelle 4'017 Einheiten (2014: 2'699).



Möglicherweise steht dem Nutzfahrzeugmarkt in der Schweiz und in

Liechtenstein ein weiteres Rekordjahr bevor. Das Staatssekretariat

für Wirtschaft SECO hat nämlich kurz vor Weihnachten seine

Wachstumsprognose für 2018 von 2,0 auf 2,3 Prozent erhöht. Die

Expertengruppe des Bundes erwartet eine schwungvolle Erholung der

Schweizer Konjunktur in den kommenden Quartalen. Für

auto-schweiz-Mediensprecher Christoph Wolnik wachsen die

Nutzfahrzeug-Bäume aber noch nicht in den Himmel: «Natürlich ist

weiteres Wachstum wünschenswert. Doch bereits die Verteidigung der

Rekordniveaus aus 2017 wäre für den Schweizer Nutzfahrzeugmarkt ein

grosser Erfolg.»



Zusammen mit den 314'028 Personenwagen wurden 2017 in der Schweiz

und im Fürstentum Liechtenstein insgesamt 355'350 neue Motorwagen in

Verkehr gesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Gesamtmarkt damit

in etwa stabil geblieben (2016: 355'882, -0,1 Prozent).



Die detaillierten Nutzfahrzeug-Zahlen nach Marken stehen unter

www.auto.swiss zur Verfügung.



