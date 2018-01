09.01.2018 Zugemailt von / gefunden bei: CBRE (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen wurde so viel in österreichische Gewerbeimmobilien investiert wie im Jahr 2017. Per Jahresende wurde der Rekordwert von EUR 4,8 Milliarden erreicht und damit der bisherige Rekord aus dem Jahr 2015 von EUR 3,9 Milliarden klar übertroffen. Der Büromarkt in Wien kommt langsamer in Schwung als erwartet. Die Vermietungsleistung mit rund 192.000m² liegt hinter der des Vorjahres. Weniger neue Retailflächen in Österreich, stabile Spitzenmieten im...

