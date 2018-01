Mainz (ots) -



Die Top-Ereignisse in der Leichtathletik sind auch über 2020 hinaus bei ARD und ZDF zu sehen. Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) und seine Vermarktungsagentur, die Deutsche Leichtathletik Marketing GmbH (DLM), haben mit SportA, der Sportrechte-Agentur von ARD/ZDF, den bis 2020 laufenden TV-Vertrag vorzeitig bis 2024 verlängert.



ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann: "Leichtathletik ist und bleibt eine der beliebtesten TV-Sportarten. Gemeinsam mit unserem Vertragspartner werden wir auch in Zukunft an attraktiven Formaten und exzellenter Präsentation der nationalen Leichtathletik im klassischen TV, aber auch in unseren vielfältigen digitalen Angeboten arbeiten."



ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: "Wir freuen uns, dass wir schon so frühzeitig sagen können: Wir werden die deutsche Leichtathletik viele weitere Jahre in unseren Programmen und Angeboten begleiten. Die große Leichtathletik-Fangemeinde darf von der ARD wie bisher ausführliche, kompetente, aber auch kritische Berichterstattung erwarten - auf internationaler wie nationaler Ebene."



DLV-Präsident Jürgen Kessing: "Die Verlängerung unseres TV-Vertrages ist für die Sportart Leichtathletik ein besonders wertvolles Zeichen, denn damit ist gesichert, dass die Kernsportart der Olympischen Spiele trotz digitaler Herausforderungen weiter bei den öffentlich-rechtlichen Sendern eine bedeutende Rolle spielen wird. Neben nationalen und internationalen Großereignissen gibt es vor allem für die Deutschen Freiluft-Meisterschaften eine Übertragungssicherheit."



DLM-Geschäftsführer Frank Lebert ergänzte: "Die vorzeitige Verlängerung des TV-Vertrages bis 2024 zeigt, dass die Leichtathletik aufgrund ihrer Beliebtheit und konstant guter Quoten nach wie vor einen festen Platz bei den TV-Zuschauern bekommt. Zukünftig erlaubt die Medienpartnerschaft darüber hinaus eine stärkere Verzahnung von Social-Media-Aktivitäten bei allen Vertragsparteien und damit auch den erweiterten Zugang zu jüngeren Zielgruppen".



In diesem Jahr finden die Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften am 21. und 22. Juli im Nürnberger Max-Morlock-Stadion statt. Die Programmplanung beider Sender sieht vor, am Samstag und am Sonntag im Ersten und im ZDF jeweils zwei Stunden live zu übertragen. Höhepunkt des Leichtathletik-Jahres 2018 ist die Leichtathletik-EM in Berlin vom 6. bis zum 12. August 2018, die als Kernbestandteil der erstmals veranstalteten European Championships ebenfalls live übertragen wird.



