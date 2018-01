London - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von Analysten Jay Gelb und Mark C. DeVries von Barclays: Jay Gelb und Mark C. DeVries, Analysten von Barclays, raten in einer aktuellen Branchenstudie weiterhin zum Kauf der B-Aktie von Berkshire Hathaway (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B), senken aber das Kursziel von 238 auf 215 USD.

Den vollständigen Artikel lesen ...