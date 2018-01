Nach der Rally zum Jahresanfang hat der Dax am Dienstag nur noch moderat zugelegt. Der Leitindex stieg gegen Mittag um 0,19 Prozent auf 13.392,39 Punkte. "Die Rally hat leicht an Schwung verloren", schrieb Milan Cutkovic vom Broker Axitrader. Nach dem starken Anstieg in den vergangenen drei Börsentagen könnten sich die Anleger erst einmal eine...

