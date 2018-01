Die US-Börsen dürften am Dienstag zunächst mehr oder weniger auf der Stelle treten. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich vorbörslich kaum verändert. Am Montag hatten S&P-500 und Nasdaq-Composite im Verlauf zwar neue Rekordstände erreicht und mit kleinen Aufschlägen geschlossen, der Dow-Jones verbuchte jedoch ein kleines Minus.

Händler sprechen eher von einer Verschnaufpause der Märkte als von einem Ende der Rally. Die Voraussetzungen für weitere Kursgewinne seien noch immer gegeben. Sowohl in den USA als auch in vielen anderen Ländern waren die jüngsten Konjunkturdaten überwiegend gut ausgefallen, was für einen weltweiten Wirtschaftsaufschwung spricht, wie er seit der Finanzkrise im Jahr 2008 nicht mehr vorgekommen war. Aktuelles Beispiel für die gute Wirtschaftslage sind die überraschend guten Novemberdaten zur deutschen Industrieproduktion, die am Dienstag veröffentlicht wurden.

In den USA sind für Dienstag keine Konjunkturdaten angekündigt. Dort warten die Anleger gespannt auf die Verbraucherpreise, die am Freitag veröffentlicht werden sollen. Die Inflation ist eines der Kriterien, an denen die US-Notenbank ihre Geldpolitik ausrichtet. Trotz der sehr guten Beschäftigungslage sind die Löhne in den USA bislang nur moderat gestiegen, was die Teuerung insgesamt bremst und gegen rasche Zinserhöhungen spricht. Für den Aktienmarkt sind die niedrigen Zinsen positiv. Anleger am Anleihemarkt, die auf steigende Zinsen hoffen, wurden jedoch bislang von dem vergleichsweise geringen Wachstum der Löhne enttäuscht, wie Christopher Sullivan von United Nations Federal Credit Union anmerkt. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen zeigt sich wenig verändert bei 2,49 Prozent.

Unter den Einzelwerten an der Börse dürften Seagate abermals gesucht sein. Die Aktie hatte am Montag schon um über 7 Prozent zugelegt, nachdem bekannt geworden war, dass der Festplattenhersteller vor einigen Jahren in Technologie für Kryptowährungen investiert hatte und sich diese Investition nun auszahlt. Nach Börsenschluss am Montag veröffentlichte Seagate eine Umsatzprognose für das laufende zweite Geschäftsquartal, die über den Erwartungen der Analysten lag und die Aktie weiter nach oben tragen dürfte. Vorbörslich steigen Seagate um 3,3 Prozent.

January 09, 2018

