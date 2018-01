Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2017 wurden in Deutschland nach vorläufigen Ergebnissen Bodenbeläge im Wert von rund 3,7 Milliarden Euro hergestellt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich der vom 12. bis 15. Januar 2018 in Hannover stattfindenden Fachmesse DOMOTEX für Bodenbeläge und Teppiche weiter mitteilt, bedeutet dies gegenüber 2016 einen Produktionsanstieg um 2,1 %.



Den größten Anteil an der deutschen Produktion hatten die Bodenbeläge aus Holz mit 47 %, gefolgt von Belägen aus Kunststoff mit 21 %. Daneben erreichte die Herstellung von Teppichen einen Anteil von 17 % und die Herstellung von Bodenbelägen aus Keramik einen Anteil von 14 % an der Gesamtproduktion.



