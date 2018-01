Paris - Die exzellente Stimmung an den europäischen Börsen hat sich am Dienstag gehalten. Die Kurse kletterten, gestützt vom schwächelnden Euro und Pfund, weiter. Der Schweizer Leitindex erklomm zudem eine neue Bestmarke.

Für den EuroStoxx 50 ging es am späteren Vormittag um 0,26 Prozent auf 3625,85 Punkte nach oben, womit der Leitindex der Eurozone seinen 3,5-prozentigen Gewinn seit Jahresbeginn ausbaute. In Paris kletterte der CAC 40 am Dienstag um 0,49 Prozent auf 5514,24 Zähler, während der Euro weiter nachgab und zuletzt zu 1,1931 US-Dollar gehandelt wurde. Ein starker Euro kann die Aussichten für Exportunternehmen aus der Eurozone belasten.

Der britische FTSE 100, der tags zuvor einen Höchststand bei rund 7733 Punkte erreicht hatte, zeigte sich nun mit 0,34 Prozent im Plus bei 7722,67 Zählern. In der Schweiz stieg der SMI auf eine neue Bestmarke von rund 9587 Punkten und rückte zuletzt noch um 0,44 Prozent auf 9583,41 Zähler vor.

Konjunkturseitig fanden Arbeitsmarktdaten in den Handelssälen Beachtung. In der Eurozone verbesserte sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt im November weiter. Die Arbeitslosigkeit erreichte den tiefsten ...

