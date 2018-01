Hamburg - Nach der erfolgreichen Eröffnung ihrer Niederlassung in Frankfurt im Jahre 2016 stehen die Zeichen bei der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH weiter auf Wachstum: In 2018 wird das Team in der Niederlassung Frankfurt gleich mit 3 neuen Mitarbeitern verstärkt, so die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...