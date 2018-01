IRW-PRESS: Naturally Splendid Enterprises Ltd.: Naturally Splendid benennt Experten für MMJ- und Hanfvorschriften zum Mitglied des

Naturally Splendid benennt Experten für MMJ- und Hanfvorschriften zum Mitglied des Advisory Boards

Vancouver, British Columbia, Kanada, 9. Januar 2018 -- Naturally Splendid Enterprises Ltd. (Naturally Splendid oder NSE) (TSX-V:NSP) (OTCQB:NSPDF) (Frankfurt:50N) gibt bekannt, dass Herr Scott Walker ins Advisory Board des Unternehmens benannt wurde.

Herr Walker ist ein leitender Managementberater mit über 30 Jahren Erfahrung in Unternehmensgründungen, Unternehmensführung, Regierungsbeziehungen und Geschäftsentwicklung. Außerdem verfügt er über vielfältige Erfahrungen in den Bereichen Regierungsverteidigung, Informationstechnologie, Finanzen und Dienstleistungen. Scott Walker ist seit mehr als 25 Jahren in Ottawa als Lobbyist, Unternehmer und Berater für die kanadische Bundesregierung, internationale Regierungen sowie Fortune-1000-Unternehmen tätig. Er hat an vielen wichtigen Großprojekten mitgearbeitet und war für eine ausgewählte Kundengruppe aus dem Verteidigungssektor zuständig.

Seit 2012 ist Scott Walker Senior Partner von Midpoint Ventures Ltd. und arbeitet als Managementberater, vorrangig für die aufstrebende globale Cannabisindustrie. Er hat über einem Dutzend Unternehmen, die Cannabisprodukte für therapeutische und private Zwecke vertreiben, bei der Kapital- und Lizenzbeschaffung und der Bildung von strategischen Partnerschaften in Kanada, vielen US-Bundesstaaten, Kolumbien und anderen Teilen der Welt geholfen. Scott Walker war Mitbegründer der Canadian Medical Cannabis Industry Association (die jetzt Cannabis Canada Association) und 3 Jahre lang ein Mitglied des Board of Directors.

Zurzeit ist er als Business Development Advisor für NextLeaf Solutions Inc. (einem globalen Extraktions-Dienstleister) sowie Global Cannabis Applications Corp tätig. Außerdem war er in letzter Zeit unter anderem für Global PhytoTech Solutions Ltd, One World Pharma SAS. ABcann Global Corp., Aurora Cannabis und CalMedx Cannabis LLC tätig.

Dieses Fachwissen wird Herr Walker nun dafür einsetzen, das Unternehmen durch die Regulierungsverfahren zu führen, die am besten für Naturally Splendids strategischen Plan geeignet sind, Umsatzströme aus Cannabidiol (CBD)- und CBD-angereicherten Produkten zu generieren. CBD ist der Bestandteil der Cannabispflanze, der einen nicht high werden lässt, wie es bei THC (Tetrahydrocannabinol) der Fall ist, dem Marihuanaanteil der Cannabis Sativa-Sorten. CBD wird meist aus gesundheitlichen Gründen und nicht zum Privatgebrauch verwendet. Trotzdem können CBD-Produkte aus industriellen Hanf- oder Marihuanapflanzen gewonnen werden.

Herr Scott Walker sagte dazu: Ich habe Naturally Splendids Entwicklung über die letzten Jahre genau verfolgt. Sie haben ihren Businessplan effektiv umgesetzt, die erforderliche Technologie gesichert, Verarbeitungskapazitäten geschaffen und Vertriebskanäle aufgebaut.

Ich freue mich, nun Teil des Advisory Boards zu sein und mit dem Management daran zu arbeiten, NSPs Wachstum sowohl auf regionaler als auch internationaler Ebene durch etablierte Beziehungen im MMJ- und Cannabinoidsektor zu beschleunigen.

Ich bin davon überzeugt, mit meiner Erfahrung und meinem Wissen über die Regierungsumfelder in vielen Regionen der Welt und insbesondere in Kanada einen großen Nutzen beitragen zu können.

2018-2020 wird eine wichtige Zeit für Kanada und die NSE sein, da die Akzeptanz und die gesetzlichen Regelungen für CBD in über 25 Ländern weltweit stark zunehmen.

Naturally Splendids CEO, Douglas Mason, sagte: Ich freue mich, Scott Walker als meine erste Wahl für das Advisory Board bekannt zu geben. Sein Fachwissen, seine Erfahrung und sein Netzwerk im Bereich medizinisches Marihuana (MMJ) und Hanf sind für uns, die wir unsere Geschäfte und unsere Reichweite auf den aufsteigenden CBD-Märkten vergrößern möchten, unbezahlbar. Außerdem wird sich Walkers Fachwissen über den sich verändernden regulatorischen Rahmen als äußerst wertvoll erweisen, da sich die Bestimmungen in Kanada hinsichtlich MMJ und Hanf 2018 stark ändern werden, wie Premier Trudeau angekündigt hat. Aufgrund seiner umfangreichen Erfahrung als Lobbyist in Ottawa sind wir sicher, dass wir über das nötige Wissen verfügen werden, um verschiedene Strategien und Einkommensquellen im Bereich der MMJ- und Hanfextrakte sowie -Derivaten zu entwickeln. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Scott Walker im Bereich der mit Hanfextrakt angereicherten Getränke, sei es nun unser eigener HempOmega mit Hanfproteinisolat oder mit CBD angereicherte Getränke. Wie bei all unseren Bestrebungen im CBD-Sektor wird Naturally Splendid auch hier sorgsam darauf achten, die Vorschriften in allen Regionen, also auch in Kanada, einzuhalten.

In einem Artikel aus dem WholeFoods Magazine aus dem Jahre 2018 berichtete Sean Murphy, Gründer des Hemp Business Journal, wohin es - seiner Meinung nach - mit Hanf im nächsten Jahr gehen wird. Das Hemp Business Journal schätzt, dass die Hanfindustrie bis 2020 einen Umsatz von 1,8 Mrd. $ machen wird, wobei hanfhaltige Nahrungsmittel, Körperpflegeprodukte und CBD-basierte Produkte an der Spitze liegen werden. Die Daten zeigen, dass die Hanfindustrie schnell mit einer 5-Jahres-CAGR-Rate von 22% wächst, wobei der Hauptumsatz durch die Nahrungsmittel und Körperpflegeprodukte generiert wird.

Dies ist ein großes Jahr für CBD aus Hanf, insbesondere in Kanada, denn 2018 soll CBD landesweit legalisiert werden. Manche gehen davon aus, dass der Umsatz dieses Produkts, das einen nicht high werden lässt, in den nächsten fünf Jahren bei 3 Mrd. $ liegen wird. Kanada hat vorgeschlagen, die Hanf-Vorschriften so zu ändern, dass die CBD-Extraktion mit höchstens 10 Teile pro Million von psychoaktivem THC erlaubt ist.

Naturally Splendids President, Craig Goodwin, sagte: Dass Scott Walker nun Mitglied unseres Advisory Boards ist, ist strategisch sehr gut, um das Fachwissen, das wir bei Naturally Splendid gebündelt haben, noch weiter und wirksamer auszubauen. Mit Scott Walker können wir die nötigen Regulierungsverfahren beginnen, um die zunehmenden Möglichkeiten, die sich im Bereich CBD bieten, wenn sich die Vorschriften in Kanada und weltweit ändern, zu maximieren. Unser Ziel ist, hochwertige Hanf- und Hanfextraktprodukte zu schaffen, die über unsere bestehenden Vertriebskanäle in Kanada, Südkorea, Japan, Deutschland und neuerdings auch Australien vertrieben werden können.

- The Hemp Business Journal schätzt, dass der CBD-Markt bis 2020 auf 2,1 Mrd. $ im Bereich der Endverbraucher ansteigen wird, wobei 450 Mio. $ durch den Verkauf aus hanfbasierten Quellen generiert werden. Das ist ein Anstieg von 700% ab dem Jahre 2016. - 2015 lag der Endverbraucherumsatz von CBD-Produkten aus Hanf bei 90 Mio. $ plus weitere 112 Mio. $ durch CBD-Produkte aus Marihuana, die über Apotheken verkauft wurden. Insgesamt lag der Umsatz der CBD-Marktes in dem Jahr also bei 202 Mio. $. - Der Markt für CBD aus Hanf hat allein in den USA laut einer Markteinschätzung aus dem Jahre 2016 von Vote Hemp und The Hemp Business Journal einen geschätzten Handelswert von 130 Mio. $. Ein Sprecher von Vote Hemp schätzte außerdem, dass es wahrscheinlich 50-100 Marken für CBD aus Hanf gibt sowie Hunderte von Anbauern und Verarbeitern, die sich auf hanfbasiertes CBD konzentrieren. Gewährung von Aktienoptionen Naturally Splendid hat 1.701.232 Aktienoptionen an Berater, Directors und leitende Manager ausgegeben. Die Optionen wurden für einen Zeitraum von fünf (5) Jahren gewährt und laufen am 7. Januar 2023 aus. Die Aktienoptionen unterliegen einer Sperrfrist von zwei Jahren und jede Aktienoption berechtigt den Inhaber, eine Stammakte von Naturally Splendid zum Ausübungspreis von 0,31 $ zu erwerben. Im Zusammenhang mit Herrn Masons Benennung zum Chief Executive Officer, die noch der Genehmigung durch die Börse unterliegt, wird Naturally Splendid 500.000 Stammaktien an Herrn Mason ausgeben - 250.000 Aktien sofort und 250.000 Aktien am 1. Januar 2019, sofern er noch den Posten des CEO besetzt.

Über Naturally Splendid Enterprises Ltd.

Naturally Splendid ist ein auf Biotechnologie und Konsumprodukte spezialisiertes Unternehmen, das eine vollkommen neue Generation von bioaktiven, nährstoffreichen Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis und damit in Zusammenhang stehenden Produkten entwickelt, produziert, kommerzialisiert und lizenziert. Naturally Splendid ist darum bemüht, sein Portfolio an (erteilten und angemeldeten) Patenten sowie geistigen Eigentumsrechten, welche auf die kommerziellen Anwendungen von Industriehanf und nicht psychoaktive Cannabinoid-Wirkstoffverbindungen in einem breiten Anwendungsspektrum fokussiert sind, stetig zu erweitern.

Naturally Splendid verfügt derzeit über vier innovative Geschäftsbereiche:

(1) BIOTECHNOLOGIE - mit Schwerpunkt auf drei großen Plattformen:

(1) Patentrechtlich geschützte HempOmega-Verkapselung

(2) Extraktion und Formulierung mit Cannabidiol (CBD)

(3) Hanf und pflanzliche Proteine

- POS-BPC-Anlage: Die 12.000 Quadratfuß große Produktionsanlage wurde von POS BPC Manufacturing Inc. - einem Unternehmen, das zu 51 % NSE und zu 49 % POS Holdings gehört - angemietet und wird auch von diesem betrieben. Die Anlage ermöglicht individuelle Verarbeitungslösungen für funktionelle Lebensmittel und natürliche Gesundheitsprodukte im kommerziellen Maßstab.

(2) KONSUMPRODUKTE -

- NATERA - Einzelhandelsmarke für Hanf- und Superfood-Produkte, die in ganz Nordamerika, Asien und Europa vertrieben werden. - Prosnack Natural Foods Inc. (Elevate Me) - Lifestyle-Marke für gesunde Nahrungsergänzungsprodukte, die derzeit in ganz Nordamerika vertrieben werden. - Chi Hemp Industries Incorporated (CHII) - Plattform für den E-Handel von natürlichen und biologischen Hanfprodukten. - PawsitiveFX - Produktlinie zur lokalen Anwendung in der Tierpflege. - NATERACBD - Cannabinoid-haltige Nutrazeutika und Kosmetikprodukte auf Hanfbasis, die in Asien im Einzelhandel vertrieben werden. - NATERASkincare - Marke für Kosmetikprodukte auf Hanfbasis, die im Einzelhandel erhältlich sind.

(3) NATERA-Wirkstoffe - aktive Wirkstoffe wie z.B. HempOmega.

(4) Verpackung/Verarbeitung für Vertragspartner - Verpackung für Hausmarken (NATERA und CHII) und Drittunternehmen.

Nähere Information erhalten Sie über E-Mail (info@naturallysplendid.com) oder über das Anlegerservice (Tel. 604-673-9573).

Für das Board of Directors: Douglas Mason

CEO, Director

Kontaktdaten

Naturally Splendid Enterprises Ltd. (NSP - TSX Venture; NSPDF - OTCQB; 50N Frankfurt)

#108-19100 Airport Way Pitt Meadows, BC, V3Y 0E2 Büro: (604) 465-0548 Fax: (604) 465-1128 E-Mail: info@naturallysplendid.com Webseite: www.naturallysplendid.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Naturally Splendid weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind und die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden, auf die Naturally Splendid größtenteils keinen Einfluss hat. Dazu zählt auch, ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, die Übernahme von Prosnack bzw. die geplanten Privatplatzierungen zur Gänze oder zum Teil abzuschließen; ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, mit großen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen zu konkurrieren; ob der Verkauf potenzieller Produkte Gewinne abwerfen wird; ob sich der Verkauf von geschälten Hanfsamen so weiterentwickelt wie bisher oder ansteigt; ob das Unternehmen in der Lage sein wird, alle Großaufträge für Hanfsamen zu bedienen; sowie das Risiko, dass nicht für alle potenziellen Anwendungen die erforderlichen behördlichen oder gesetzlichen Genehmigungen erteilt werden. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Naturally Splendid ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

